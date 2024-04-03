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Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 03.04.2024
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09:11 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/terakt-1937489936.html
Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках"
Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 03.04.2024
Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках"
Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:11
2024-04-03T09:11
в мире
россия
германия
сша
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
госдума рф
северный поток
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее в Генпрокуратуру обратились депутаты Госдумы о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к организации и финансированию ряда террористических актов на территории России, а также подрыва газопроводов "Северные потоки". "По результатам изучения представленных материалов, они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра", - говорится в сообщении ГП РФ. Ведомство выразило надежду, что коллеги из этих стран "добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств, необходимых для разбирательства, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html
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в мире, россия, германия, сша, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, госдума рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Германия, США, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках"

Генпрокуратура направила запросы США и Германии о деле по "Северным потокам"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в Генпрокуратуру обратились депутаты Госдумы о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к организации и финансированию ряда террористических актов на территории России, а также подрыва газопроводов "Северные потоки".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
США знали о готовящейся диверсии на "Северном потоке", заявил МИД Польши
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"По результатам изучения представленных материалов, они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра", - говорится в сообщении ГП РФ.
Ведомство выразило надежду, что коллеги из этих стран "добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств, необходимых для разбирательства, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"
6 февраля, 13:13
 
В миреРоссияГерманияСШАДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФГосдума РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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