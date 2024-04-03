Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках"
Генпрокуратура направила запросы США и Германии о деле по "Северным потокам"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в Генпрокуратуру обратились депутаты Госдумы о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к организации и финансированию ряда террористических актов на территории России, а также подрыва газопроводов "Северные потоки".
"По результатам изучения представленных материалов, они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра", - говорится в сообщении ГП РФ.
Ведомство выразило надежду, что коллеги из этих стран "добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств, необходимых для разбирательства, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.