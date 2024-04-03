https://ria.ru/20240403/terakt-1937489936.html

Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках"

Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 03.04.2024

Генпрокуратура обратилась к США и Германии по делу о "Северных потоках"

Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:11

2024-04-03T09:11

2024-04-03T09:11

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки", сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее в Генпрокуратуру обратились депутаты Госдумы о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к организации и финансированию ряда террористических актов на территории России, а также подрыва газопроводов "Северные потоки". "По результатам изучения представленных материалов, они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра", - говорится в сообщении ГП РФ. Ведомство выразило надежду, что коллеги из этих стран "добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств, необходимых для разбирательства, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, сша, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, госдума рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"