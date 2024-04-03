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Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" назвала произошедшее горем - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:04 03.04.2024 (обновлено: 12:01 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/terakt-1937480856.html
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" назвала произошедшее горем
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" назвала произошедшее горем - РИА Новости, 03.04.2024
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" назвала произошедшее горем
Мать десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева назвала произошедший теракт страшным горем. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T07:04
2024-04-03T12:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
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ГИССАР (Таджикистан), 3 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. Мать десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева назвала произошедший теракт страшным горем. "Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе", - сказала она РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html
https://ria.ru/20240402/krokus-1937387960.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" назвала произошедшее горем

Мать фигуранта дела о "Крокусе" Нарзуллаева назвала теракт страшным горем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГИССАР (Таджикистан), 3 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. Мать десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева назвала произошедший теракт страшным горем.
"Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе", - сказала она РИА Новости.
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Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. В ходе опроса он заявил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию на территории РФ, но не помнит адреса.
По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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00:23
Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
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Вчера, 16:56
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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