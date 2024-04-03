https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html

WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024

WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать "Крокус Сити Холл", утверждает газета... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:23

2024-04-03T00:23

2024-04-03T09:23

теракт в "крокус сити холле"

крокус

сша

россия

сергей нарышкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать "Крокус Сити Холл", утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников."Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус сити холл" был потенциальной целью", — пишет издание.Директор СВР Сергей Нарышкин во вторник сообщил, что ФСБ получила от США определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокусе". Переданные сведения, по его словам, были недостаточны, чтобы выявить тех, кто готовил данное преступление. О том, что информация о подготовке теракта в России, переданная США в начале марта, носила общий характер, говорил и глава ФСБ Александр Бортников.Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация — детальный или нет.Газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта, боясь раскрыть источники.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937413300.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937449397.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, сша, россия, сергей нарышкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва