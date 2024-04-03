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Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников - РИА Новости, 03.04.2024
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10:19 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937510921.html
Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников
Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников - РИА Новости, 03.04.2024
Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников
Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:19
2024-04-03T12:03
технологии
тайвань
япония
китай
оон
в мире
серия землетрясений на тайване
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта вычислительных машин, следует из анализа РИА Новости данных Ассоциации полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Из-за этого ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове, сообщило ранее агентство Блумберг. Согласно данным ассоциации, в 2023 году мощности по производству полупроводников в мире составляли 29,6 миллиона пластин в месяц. При этом на Тайване мощности составили 5,4 миллиона пластин месяц, или 18,2% мировых. При этом сам Тайвань является вторым крупнейшим продавцом микрочипов в мире - в 2023 году остров поставил их на 166,6 миллиарда долларов, что составляет 16% от мирового экспорта. Кроме микрочипов, Тайвань также является вторым после Китая мировым поставщиком вычислительных машин (38,7 миллиарда долларов), что составляет 12% мирового экспорта в прошлом году, следует из данных платформы ООН Comtrade. Также остров в прошлом году был крупным производителем запчастей для вычислительных машин (14,3 миллиарда долларов), пластмассы (17,6 миллиарда) и смартфонов (13 миллиардов долларов). Кроме того, по экспорту нефтепродуктов экономика входит как минимум в топ-20 с объемом поставок на мировые рынки в 12,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html
https://ria.ru/20231206/tayvan-1914020952.html
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технологии, тайвань, япония, китай, оон, в мире, серия землетрясений на тайване
Технологии, Тайвань, Япония, Китай, ООН, В мире, Серия землетрясений на Тайване
Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников

Землетрясения на Тайване затронули десятую часть мирового экспорта компьютеров

© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта вычислительных машин, следует из анализа РИА Новости данных Ассоциации полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы.
Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
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Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ
05:03
Из-за этого ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове, сообщило ранее агентство Блумберг.
Согласно данным ассоциации, в 2023 году мощности по производству полупроводников в мире составляли 29,6 миллиона пластин в месяц. При этом на Тайване мощности составили 5,4 миллиона пластин месяц, или 18,2% мировых. При этом сам Тайвань является вторым крупнейшим продавцом микрочипов в мире - в 2023 году остров поставил их на 166,6 миллиарда долларов, что составляет 16% от мирового экспорта.
Кроме микрочипов, Тайвань также является вторым после Китая мировым поставщиком вычислительных машин (38,7 миллиарда долларов), что составляет 12% мирового экспорта в прошлом году, следует из данных платформы ООН Comtrade.
Также остров в прошлом году был крупным производителем запчастей для вычислительных машин (14,3 миллиарда долларов), пластмассы (17,6 миллиарда) и смартфонов (13 миллиардов долларов). Кроме того, по экспорту нефтепродуктов экономика входит как минимум в топ-20 с объемом поставок на мировые рынки в 12,6 миллиарда долларов.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Тайвань ввел ограничения на экспорт 22 ключевых технологий
6 декабря 2023, 06:02
 
ТехнологииТайваньЯпонияКитайООНВ миреСерия землетрясений на Тайване
 
 
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