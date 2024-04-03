https://ria.ru/20240403/tayvan-1937510921.html

Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников

Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников - РИА Новости, 03.04.2024

Землетрясения на Тайване могут повлиять на производство полупроводников

Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:19

2024-04-03T10:19

2024-04-03T12:03

технологии

тайвань

япония

китай

оон

в мире

серия землетрясений на тайване

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Землетрясения на Тайване затронули почти пятую часть мировых мощностей для производства полупроводников, а также десятую часть глобального экспорта вычислительных машин, следует из анализа РИА Новости данных Ассоциации полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Из-за этого ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове, сообщило ранее агентство Блумберг. Согласно данным ассоциации, в 2023 году мощности по производству полупроводников в мире составляли 29,6 миллиона пластин в месяц. При этом на Тайване мощности составили 5,4 миллиона пластин месяц, или 18,2% мировых. При этом сам Тайвань является вторым крупнейшим продавцом микрочипов в мире - в 2023 году остров поставил их на 166,6 миллиарда долларов, что составляет 16% от мирового экспорта. Кроме микрочипов, Тайвань также является вторым после Китая мировым поставщиком вычислительных машин (38,7 миллиарда долларов), что составляет 12% мирового экспорта в прошлом году, следует из данных платформы ООН Comtrade. Также остров в прошлом году был крупным производителем запчастей для вычислительных машин (14,3 миллиарда долларов), пластмассы (17,6 миллиарда) и смартфонов (13 миллиардов долларов). Кроме того, по экспорту нефтепродуктов экономика входит как минимум в топ-20 с объемом поставок на мировые рынки в 12,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20231206/tayvan-1914020952.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, тайвань, япония, китай, оон, в мире, серия землетрясений на тайване