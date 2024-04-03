https://ria.ru/20240403/tayvan-1937478948.html

У более 87 тысяч домохозяйств на Тайване после землетрясения пропал свет

У более 87 тысяч домохозяйств на Тайване после землетрясения пропал свет - РИА Новости, 03.04.2024

У более 87 тысяч домохозяйств на Тайване после землетрясения пропал свет

Более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без электричества после мощного землетрясения в среду, сообщил тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:30

2024-04-03T06:30

2024-04-03T12:03

тайвань

хуалянь

япония

в мире

серия землетрясений на тайване

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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без электричества после мощного землетрясения в среду, сообщил тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на энергетическую компанию Taipower. Сообщается, что по состоянию на 9.30 утра (4.30 мск), всего без электричества остаются 87 тысяч 132 домохозяйства. Как сообщила компания, в результате землетрясения, на подстанции отключилось электричество и произошел обрыв фидера, однако система уже восстановила стабильность. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/yaponiya-1937475951.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

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тайвань, хуалянь, япония, в мире, серия землетрясений на тайване