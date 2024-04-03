Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ
Bloomberg: создатель чипов TSMC эвакуирует заводы на Тайване из-за землетрясения
© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове из-за крупного землетрясения, передает в среду агентство Блумберг.
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"Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире производитель современных микросхем, остановила некоторые станки для производства микросхем и эвакуировала персонал после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство сообщало о том, что эвакуирует заводы, а после информация была обновлена на то, что была эвакуация персонала.
Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным Блумберг, фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, а малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников.
Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.