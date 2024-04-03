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Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
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05:03 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html
Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ
Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ
Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове из-за крупного землетрясения, передает в среду агентство... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:03
2024-04-03T12:03
в мире
технологии
тайвань
япония
apple
серия землетрясений на тайване
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове из-за крупного землетрясения, передает в среду агентство Блумберг."Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире производитель современных микросхем, остановила некоторые станки для производства микросхем и эвакуировала персонал после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство сообщало о том, что эвакуирует заводы, а после информация была обновлена на то, что была эвакуация персонала.Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным Блумберг, фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, а малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников.Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html
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в мире, технологии, тайвань, япония, apple, серия землетрясений на тайване
В мире, Технологии, Тайвань, Япония, Apple, Серия землетрясений на Тайване
Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ

Bloomberg: создатель чипов TSMC эвакуирует заводы на Тайване из-за землетрясения

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове из-за крупного землетрясения, передает в среду агентство Блумберг.
«
"Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире производитель современных микросхем, остановила некоторые станки для производства микросхем и эвакуировала персонал после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения", - говорится в сообщении агентства.
Пассажиры уезжают на поезде из района земле трясения на Тайване. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Ранее агентство сообщало о том, что эвакуирует заводы, а после информация была обновлена на то, что была эвакуация персонала.
Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным Блумберг, фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, а малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников.
Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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В миреТехнологииТайваньЯпонияAppleСерия землетрясений на Тайване
 
 
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