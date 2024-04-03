https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ

Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ

Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове из-за крупного землетрясения, передает в среду агентство... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:03

2024-04-03T05:03

2024-04-03T12:03

в мире

технологии

тайвань

япония

apple

серия землетрясений на тайване

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове из-за крупного землетрясения, передает в среду агентство Блумберг."Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире производитель современных микросхем, остановила некоторые станки для производства микросхем и эвакуировала персонал после сильнейшего за последние 25 лет землетрясения", - говорится в сообщении агентства.Ранее агентство сообщало о том, что эвакуирует заводы, а после информация была обновлена на то, что была эвакуация персонала.Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным Блумберг, фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, а малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников.Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html

https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937472717.html

тайвань

япония

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в мире, технологии, тайвань, япония, apple, серия землетрясений на тайване