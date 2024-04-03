https://ria.ru/20240403/tatarstan-1937507598.html
Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло
Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло - РИА Новости, 03.04.2024
Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло
Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане увеличилось до 14, шесть человек остаются в больнице, остальные выписаны, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:02
2024-04-03T10:02
2024-04-03T10:10
республика татарстан (татарстан)
происшествия
елабуга
нижнекамск
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане увеличилось до 14, шесть человек остаются в больнице, остальные выписаны, сообщила пресс-служба главы республики."Всего пострадавших 14, в стационаре находятся шесть. Остальные отпущены домой. Все с положительной динамикой", - говорится в сообщении.Власти Татарстана сообщали, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". Ранее сообщалось, что пострадали 13 студентов, в том числе двое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
республика татарстан (татарстан)
елабуга
нижнекамск
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республика татарстан (татарстан), происшествия, елабуга, нижнекамск
Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия, Елабуга, Нижнекамск
Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло
Власти: число пострадавших после атаки дронов в Татарстане увеличилось до 14