https://ria.ru/20240403/taksi-1937511653.html

В Москве выявили антитоп нарушений таксистов

В Москве выявили антитоп нарушений таксистов - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве выявили антитоп нарушений таксистов

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 1,7 тысячи нарушений в такси с начала года, среди самых частых нарушений - отсутствие... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:25

2024-04-03T10:25

2024-04-03T10:25

общество

авто

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максим ликсутов

мади

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 1,7 тысячи нарушений в такси с начала года, среди самых частых нарушений - отсутствие цветографической схемы на кузове или опознавательного фонаря оранжевого цвета, отсутствие медосмотра водителя перед началом рабочего дня и предрейсового технического контроля автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАДИ. В пресс-службе отметили, что в МАДИ выявили 1,7 тысячи нарушений в такси с начала года. Всего в январе-марте 2024 года МАДИ проверила уже 5 тысяч автомобилей такси. "Антитоп-3 нарушений таксистов: отсутствовала цветографическая схема на кузове или опознавательный фонарь оранжевого цвета; водитель не прошел медосмотр перед началом рабочего дня; не был проведен предрейсовый технический контроль автомобиля", - рассказали в МАДИ. В ведомстве напомнили, что штрафы за такие нарушения составляют от 3 тысяч до 50 тысяч рублей. "Инспекторы МАДИ ежедневно проверяют водителей такси, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее. Четкое соблюдение правил перевозки снижает аварийность и позволяет сделать такси максимально комфортным и надежным видом городского транспорта", — цитируют в пресс-службе заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20240221/delo-1928613414.html

https://ria.ru/20230919/taksi-1897263471.html

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