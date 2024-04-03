https://ria.ru/20240403/svo-1937574489.html
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий - РИА Новости, 03.04.2024
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий
Правительство РФ в 2023 году задействовало дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро для обеспечения участников СВО,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:41
2024-04-03T13:41
2024-04-03T13:49
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
госдума рф
безопасность
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году задействовало дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро для обеспечения участников СВО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Чтобы у наших защитников было все необходимое, мы значительно нарастили производство. Дополнительно задействовали сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро, ученых и инженеров, которые разрабатывали передовые образцы", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937573158_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b6d4a3e78ca9ceea160d79f1d67d6a6c.jpg
Мишустин о дополнительной работе предприятий для обеспечения участников СВО
Правительство в 2023 задействовало дополнительно сотни предприятий для обеспечения участников спецоперации, рассказал Мишустин.
2024-04-03T13:41
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, безопасность, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Безопасность, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий
Мишустин: для обеспечения СВО дополнительно задействовали сотни предприятий