https://ria.ru/20240403/svo-1937574489.html

Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий

Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий - РИА Новости, 03.04.2024

Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий

Правительство РФ в 2023 году задействовало дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро для обеспечения участников СВО,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:41

2024-04-03T13:41

2024-04-03T13:49

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

госдума рф

безопасность

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году задействовало дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро для обеспечения участников СВО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Чтобы у наших защитников было все необходимое, мы значительно нарастили производство. Дополнительно задействовали сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро, ученых и инженеров, которые разрабатывали передовые образцы", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html

россия

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2024

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин о дополнительной работе предприятий для обеспечения участников СВО Правительство в 2023 задействовало дополнительно сотни предприятий для обеспечения участников спецоперации, рассказал Мишустин. 2024-04-03T13:41 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, госдума рф, безопасность, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году