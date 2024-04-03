Рейтинг@Mail.ru
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 03.04.2024 (обновлено: 13:49 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/svo-1937574489.html
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий - РИА Новости, 03.04.2024
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий
Правительство РФ в 2023 году задействовало дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро для обеспечения участников СВО,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:41
2024-04-03T13:49
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
госдума рф
безопасность
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937573158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78ded81a4e49b7c78142079c28f5e8a5.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году задействовало дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро для обеспечения участников СВО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Чтобы у наших защитников было все необходимое, мы значительно нарастили производство. Дополнительно задействовали сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро, ученых и инженеров, которые разрабатывали передовые образцы", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин о дополнительной работе предприятий для обеспечения участников СВО
Правительство в 2023 задействовало дополнительно сотни предприятий для обеспечения участников спецоперации, рассказал Мишустин.
2024-04-03T13:41
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937573158_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b6d4a3e78ca9ceea160d79f1d67d6a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, безопасность, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Безопасность, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Для обеспечения военных дополнительно задействовали сотни предприятий

Мишустин: для обеспечения СВО дополнительно задействовали сотни предприятий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году задействовало дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро для обеспечения участников СВО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
"Чтобы у наших защитников было все необходимое, мы значительно нарастили производство. Дополнительно задействовали сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро, ученых и инженеров, которые разрабатывали передовые образцы", - сказал Мишустин.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов
18 марта, 03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил МишустинГосдума РФБезопасностьОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала