https://ria.ru/20240403/svo-1937570621.html
Участников СВО освободят от налога на имущество
Участников СВО освободят от налога на имущество - РИА Новости, 03.04.2024
Участников СВО освободят от налога на имущество
Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:29
2024-04-03T13:29
2024-04-03T13:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме."По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – и освободим от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. И мы за этим внимательно следим", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240402/sf-1937293811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Участников СВО освободят от налога на имущество
Мишустин: участников спецоперации освободят от налога на имущество