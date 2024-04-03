https://ria.ru/20240403/svo-1937570621.html

Участников СВО освободят от налога на имущество

Участников СВО освободят от налога на имущество - РИА Новости, 03.04.2024

Участников СВО освободят от налога на имущество

Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:29

2024-04-03T13:29

2024-04-03T13:37

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме."По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – и освободим от налога на имущество. Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. И мы за этим внимательно следим", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240402/sf-1937293811.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество