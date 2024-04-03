https://ria.ru/20240403/sud-1937686354.html

Во Владикавказе будут судить женщину, осквернившую могилы бойцов СВО

Во Владикавказе будут судить женщину, осквернившую могилы бойцов СВО - РИА Новости, 03.04.2024

Во Владикавказе будут судить женщину, осквернившую могилы бойцов СВО

Жительница Владикавказа предстанет перед судом за осквернение могил участников специальной военной операции на кладбище в Северной Осетии, сообщает пресс-служба РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:01

2024-04-03T19:01

2024-04-03T19:01

происшествия

владикавказ

россия

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ПЯТИГОРСК, 3 апр – РИА Новости. Жительница Владикавказа предстанет перед судом за осквернение могил участников специальной военной операции на кладбище в Северной Осетии, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. Ранее сообщалось, что ночью с 2 февраля текущего года 47-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла на территорию "Аллеи героев" Восточного кладбища города Владикавказа. В надежде найти спиртное, она разбросала ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников специальной военной операции. Позже женщину задержали, в отношении неё завели уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240129/oskvernenie-1924204843.html

владикавказ

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владикавказ, россия