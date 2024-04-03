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Во Владикавказе будут судить женщину, осквернившую могилы бойцов СВО
Во Владикавказе будут судить женщину, осквернившую могилы бойцов СВО - РИА Новости, 03.04.2024
Во Владикавказе будут судить женщину, осквернившую могилы бойцов СВО
Жительница Владикавказа предстанет перед судом за осквернение могил участников специальной военной операции на кладбище в Северной Осетии, сообщает пресс-служба РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:01
2024-04-03T19:01
2024-04-03T19:01
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владикавказ
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ПЯТИГОРСК, 3 апр – РИА Новости. Жительница Владикавказа предстанет перед судом за осквернение могил участников специальной военной операции на кладбище в Северной Осетии, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. Ранее сообщалось, что ночью с 2 февраля текущего года 47-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла на территорию "Аллеи героев" Восточного кладбища города Владикавказа. В надежде найти спиртное, она разбросала ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников специальной военной операции. Позже женщину задержали, в отношении неё завели уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владикавказ, россия
Происшествия, Владикавказ, Россия
Во Владикавказе будут судить женщину, осквернившую могилы бойцов СВО
Жительница Владикавказа предстанет перед судом за осквернение могил бойцов СВО
ПЯТИГОРСК, 3 апр – РИА Новости. Жительница Владикавказа предстанет перед судом за осквернение могил участников специальной военной операции на кладбище в Северной Осетии, сообщает пресс-служба СУСК России по республике.
Ранее сообщалось, что ночью с 2 февраля текущего года 47-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла на территорию "Аллеи героев" Восточного кладбища города Владикавказа. В надежде найти спиртное, она разбросала ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников специальной военной операции. Позже женщину задержали, в отношении неё завели уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.