https://ria.ru/20240403/sud-1937579821.html

В Новосибирске арестовали главу регоператора по вывозу ТКО

В Новосибирске арестовали главу регоператора по вывозу ТКО - РИА Новости, 03.04.2024

В Новосибирске арестовали главу регоператора по вывозу ТКО

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" Андрея Зыкова, обвиняемого в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:58

2024-04-03T13:58

2024-04-03T14:06

происшествия

жкх

новосибирск

новосибирская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937581950_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_46b343d5781dc2ac9afbd7d9908860d0.jpg

НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" Андрея Зыкова, обвиняемого в хищениях, сообщило управление судебного департамента в Новосибирской области. "Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года в отношении Зыкова А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Постановление суда пока не вступило в силу. По данным газеты "Коммерсант", в уголовном деле Зыкова речь идет о хищении средств предприятия путем заключения фиктивного договора оказания транспортных услуг с ИП, созданным гражданской женой директора МУПа, а предполагаемая сумма ущерба – около 8 миллионов рублей. Муниципальное унитарное предприятия Новосибирска "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ") в настоящее время является оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории всей Новосибирской области. Осенью 2023 года власти региона подписали с компанией два концессионных соглашения о строительстве двух комплексов по переработке мусора на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей. В мэрии Новосибирска РИА Новости заявили, что работа МУП "Спецавтохозяйство" по предоставлению коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20231113/arest-1909222546.html

https://ria.ru/20231218/prigovor-1916600331.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, новосибирск, новосибирская область, россия