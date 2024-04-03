https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html

В Бурятии мужчину, который заживо сжег жену, приговорили к 22 годам колонии

В Бурятии мужчину, который заживо сжег жену, приговорили к 22 годам колонии - РИА Новости, 03.04.2024

В Бурятии мужчину, который заживо сжег жену, приговорили к 22 годам колонии

Верховный суд Бурятии приговорил жителя республики, заживо сжегшего бывших жену и тестя, к 22 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:56

2024-04-03T13:56

2024-04-03T13:56

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УЛАН-УДЭ, 3 апр – РИА Новости. Верховный суд Бурятии приговорил жителя республики, заживо сжегшего бывших жену и тестя, к 22 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. Сообщалось, что 30 марта 2023 года 30-летний мужчина пьяным явился к бывшей жене и ее отцу-инвалиду в многоквартирный деревянный дом в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии. Из ревности к ее новому сожителю он поджег висевшую в коридоре одежду и, подперев дверь снаружи, ушел. В результате пожара женщина с отцом погибли, находившийся в квартире сожитель смог выбраться на улицу через окно. Дом сгорел полностью. "Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. "а, д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240329/sk-1936653311.html

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происшествия, жилье, россия, прибайкальский район