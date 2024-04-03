https://ria.ru/20240403/sud-1937528371.html
В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ за закладку бомбы
В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ за закладку бомбы - РИА Новости, 03.04.2024
В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ за закладку бомбы
Жители Крыма – бывший сотрудник СБУ и его подельник осуждены за закладку по заданию украинской спецслужбы взрывного устройства, сообщила пресс-служба Верховного РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:38
2024-04-03T11:38
2024-04-03T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Жители Крыма – бывший сотрудник СБУ и его подельник осуждены за закладку по заданию украинской спецслужбы взрывного устройства, сообщила пресс-служба Верховного суда республики Крым. Один из подсудимых с 2001 года до 2008 года проходил службу в СБУ и был обучен минно-взрывному делу, говорится в материалах суда первой инстанции. Он негативно относился в к проводимой спецоперации РФ, поддерживал связь с сотрудником СБУ. В феврале 2023 года сотрудник спецслужбы Украины предложил ему найти в Крыму место для тайника для закладки компонентов самодельного взрывного устройства (СВУ). Оба жителя Крыма – экс-сотрудники СБУ и его подельник выполнили свою часть сговора. Они были задержаны в марте 2023 года, когда изъяли из тайника СВУ замедленного действия и перенесли его в автомобиль. Свою вину оба признали. Симферопольский районный суд Крыма назначил бывшему сотруднику СБУ наказание в виде 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а второму фигуранту по делу - 8 лет лишения свободы колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. "Адвокаты подали жалобы на приговор. Верховный суд Крыма по итогам рассмотрения апелляции исключил из осуждения квалифицирующий признак "незаконное хранение взрывных устройств". В связи с чем, суд снизил каждому из осужденных основное наказание на 2 месяца. В остальной части этот же приговор оставлен без изменений", – сообщили в суде.
https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ за закладку бомбы
В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ и его подельника за закладку бомбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Жители Крыма – бывший сотрудник СБУ и его подельник осуждены за закладку по заданию украинской спецслужбы взрывного устройства, сообщила пресс-служба Верховного суда республики Крым.
Один из подсудимых с 2001 года до 2008 года проходил службу в СБУ и был обучен минно-взрывному делу, говорится в материалах суда первой инстанции. Он негативно относился в к проводимой спецоперации РФ
, поддерживал связь с сотрудником СБУ. В феврале 2023 года сотрудник спецслужбы Украины
предложил ему найти в Крыму место для тайника для закладки компонентов самодельного взрывного устройства (СВУ). Оба жителя Крыма – экс-сотрудники СБУ и его подельник выполнили свою часть сговора.
Они были задержаны в марте 2023 года, когда изъяли из тайника СВУ замедленного действия и перенесли его в автомобиль. Свою вину оба признали.
Симферопольский районный суд Крыма назначил бывшему сотруднику СБУ наказание в виде 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а второму фигуранту по делу - 8 лет лишения свободы колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
"Адвокаты подали жалобы на приговор. Верховный суд Крыма по итогам рассмотрения апелляции исключил из осуждения квалифицирующий признак "незаконное хранение взрывных устройств". В связи с чем, суд снизил каждому из осужденных основное наказание на 2 месяца. В остальной части этот же приговор оставлен без изменений", – сообщили в суде.