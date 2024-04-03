https://ria.ru/20240403/sud-1937528371.html

В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ за закладку бомбы

В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ за закладку бомбы - РИА Новости, 03.04.2024

В Крыму осудили экс-сотрудника СБУ за закладку бомбы

Жители Крыма – бывший сотрудник СБУ и его подельник осуждены за закладку по заданию украинской спецслужбы взрывного устройства, сообщила пресс-служба Верховного РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:38

2024-04-03T11:38

2024-04-03T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Жители Крыма – бывший сотрудник СБУ и его подельник осуждены за закладку по заданию украинской спецслужбы взрывного устройства, сообщила пресс-служба Верховного суда республики Крым. Один из подсудимых с 2001 года до 2008 года проходил службу в СБУ и был обучен минно-взрывному делу, говорится в материалах суда первой инстанции. Он негативно относился в к проводимой спецоперации РФ, поддерживал связь с сотрудником СБУ. В феврале 2023 года сотрудник спецслужбы Украины предложил ему найти в Крыму место для тайника для закладки компонентов самодельного взрывного устройства (СВУ). Оба жителя Крыма – экс-сотрудники СБУ и его подельник выполнили свою часть сговора. Они были задержаны в марте 2023 года, когда изъяли из тайника СВУ замедленного действия и перенесли его в автомобиль. Свою вину оба признали. Симферопольский районный суд Крыма назначил бывшему сотруднику СБУ наказание в виде 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а второму фигуранту по делу - 8 лет лишения свободы колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. "Адвокаты подали жалобы на приговор. Верховный суд Крыма по итогам рассмотрения апелляции исключил из осуждения квалифицирующий признак "незаконное хранение взрывных устройств". В связи с чем, суд снизил каждому из осужденных основное наказание на 2 месяца. В остальной части этот же приговор оставлен без изменений", – сообщили в суде.

https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, служба безопасности украины