https://ria.ru/20240403/stambul-1937483615.html

После пожара в Стамбуле задержали девять человек

После пожара в Стамбуле задержали девять человек - РИА Новости, 03.04.2024

После пожара в Стамбуле задержали девять человек

Число задержанных по делу о крупном пожаре в центре Стамбула выросло до девяти, среди них владельцы и ответственный менеджер ночного клуба, где шел ремонт,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:03

2024-04-03T08:03

2024-04-03T09:37

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СТАМБУЛ, 3 апр - РИА Новости. Число задержанных по делу о крупном пожаре в центре Стамбула выросло до девяти, среди них владельцы и ответственный менеджер ночного клуба, где шел ремонт, пишет в среду газета Star. Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли в центре Стамбула, в клубе шел ремонт. Сообщалось о 29 погибших. Администрация президента Турции заявила, что Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликая и выяснил детали происшествия. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило, что не получало информации о пострадавших россиянах. "В общей сложности 9 подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера, были задержаны в связи с пожаром в ночном клубе в (районе Стамбула – ред.) Бешикташе, где погибли 29 человек", - пишет издание.

https://ria.ru/20240402/zhertvy-1937437773.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, россия