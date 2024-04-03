https://ria.ru/20240403/stambul-1937483615.html
После пожара в Стамбуле задержали девять человек
После пожара в Стамбуле задержали девять человек - РИА Новости, 03.04.2024
После пожара в Стамбуле задержали девять человек
Число задержанных по делу о крупном пожаре в центре Стамбула выросло до девяти, среди них владельцы и ответственный менеджер ночного клуба, где шел ремонт,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:03
2024-04-03T08:03
2024-04-03T09:37
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СТАМБУЛ, 3 апр - РИА Новости. Число задержанных по делу о крупном пожаре в центре Стамбула выросло до девяти, среди них владельцы и ответственный менеджер ночного клуба, где шел ремонт, пишет в среду газета Star. Огонь охватил ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома в районе Шишли в центре Стамбула, в клубе шел ремонт. Сообщалось о 29 погибших. Администрация президента Турции заявила, что Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел Али Ерликая и выяснил детали происшествия. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило, что не получало информации о пострадавших россиянах. "В общей сложности 9 подозреваемых, включая владельцев и ответственного менеджера, были задержаны в связи с пожаром в ночном клубе в (районе Стамбула – ред.) Бешикташе, где погибли 29 человек", - пишет издание.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, россия
В мире, Стамбул, Турция, Россия
После пожара в Стамбуле задержали девять человек
После пожара в Стамбуле, где погибли люди, задержали девять человек