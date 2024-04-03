https://ria.ru/20240403/ssora-1937596400.html
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца - РИА Новости, 03.04.2024
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца
Жительница подмосковной Балашихи в ходе пьяной потасовки зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело, сообщает в среду ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:47
2024-04-03T14:47
2024-04-03T14:47
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи в ходе пьяной потасовки зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело, сообщает в среду ГСУСК по Московской области. "Первого апреля обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора, и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства. Далее, в попытке замести следы, она "разделила тело потерпевшего на части", однако "в процессе решила сознаться в содеянном и сообщила о случившемся в правоохранительные органы". На допросе женщина формально признала вину. Ей предъявили обвинение в убийстве. С места убийства изъяты среди прочего "два ножа, топор и смывы вещества бурого цвета".
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_03fe9e74aa1f2a9b36535b6085eaf202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца
Жительница Балашихи в ходе пьяной потасовки расчленила 78-летнего отца