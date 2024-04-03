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Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца - РИА Новости, 03.04.2024
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14:47 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ssora-1937596400.html
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца - РИА Новости, 03.04.2024
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца
Жительница подмосковной Балашихи в ходе пьяной потасовки зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело, сообщает в среду ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:47
2024-04-03T14:47
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи в ходе пьяной потасовки зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело, сообщает в среду ГСУСК по Московской области. "Первого апреля обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора, и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства. Далее, в попытке замести следы, она "разделила тело потерпевшего на части", однако "в процессе решила сознаться в содеянном и сообщила о случившемся в правоохранительные органы". На допросе женщина формально признала вину. Ей предъявили обвинение в убийстве. С места убийства изъяты среди прочего "два ножа, топор и смывы вещества бурого цвета".
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
балашиха
московская область (подмосковье)
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
Жительница Подмосковья в пьяной ссоре расчленила 78-летнего отца

Жительница Балашихи в ходе пьяной потасовки расчленила 78-летнего отца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жительница подмосковной Балашихи в ходе пьяной потасовки зарезала 78-летнего отца, а затем расчленила тело, сообщает в среду ГСУСК по Московской области.
«
"Первого апреля обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора, и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Далее, в попытке замести следы, она "разделила тело потерпевшего на части", однако "в процессе решила сознаться в содеянном и сообщила о случившемся в правоохранительные органы".
На допросе женщина формально признала вину. Ей предъявили обвинение в убийстве. С места убийства изъяты среди прочего "два ножа, топор и смывы вещества бурого цвета".
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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