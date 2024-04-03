https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

В США боятся атак по их силам после удара по консульству Ирана, пишут СМИ

В США боятся атак по их силам после удара по консульству Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

В США боятся атак по их силам после удара по консульству Ирана, пишут СМИ

Американские чиновники опасаются, что удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске может усугубить насилие в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:22

2024-04-03T11:22

2024-04-03T11:22

в мире

иран

сирия

израиль

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Американские чиновники опасаются, что удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске может усугубить насилие в регионе и побудить к ответным ударам по силам США и Израиля, сообщает газета New York Times. "Нынешние и бывшие американские чиновники выразили опасения, что авиаудары Израиля по иранскому дипкомплексу в Сирии могут обострить боевые действия в регионе и побудить к ответным ударам по Израилю и его союзнику США", - пишет газета. Бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ральф Гофф, служивший на Ближнем Востоке, назвал израильский удар "невероятно безрассудным", отметив, что он лишь приведет к эскалации со стороны Ирана и его союзников, что "очень опасно" для военных США в регионе, пишет издание. Неназванный чиновник американского оборонного ведомства заявил газете, что после израильского удара по Дамаску американские военные сбили ударный беспилотник, однако неясно, были ли целью дрона силы США. Издание указывает, что если это так, то речь может идти о первом нападении союзных Ирану сил на американских военных в Ираке или Сирии почти за два месяца. Чиновник добавил, что больше атак не было, но в Пентагоне внимательно следят за ситуацией. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

https://ria.ru/20240402/iran-1937372843.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сирия, израиль, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году