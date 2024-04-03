СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
Reuters: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме.
В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
"Американские чиновники открыты к прекращению объявленной президентом Джо Байденом паузы на выдачу разрешений о экспорте СПГ, чтобы добиться одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе", — говорится в сообщении.
По словам одного из источников, Белый дом может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 млрд долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.