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СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ - РИА Новости, 03.04.2024
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01:43 03.04.2024 (обновлено: 06:10 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ssha-1937466662.html
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T01:43
2024-04-03T06:10
украина
сша
киев
джо байден
майк джонсон
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме.В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт."Американские чиновники открыты к прекращению объявленной президентом Джо Байденом паузы на выдачу разрешений о экспорте СПГ, чтобы добиться одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе", — говорится в сообщении.По словам одного из источников, Белый дом может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем. Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 млрд долларов для Украины. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
https://ria.ru/20240402/spg-1937384446.html
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украина, сша, киев, джо байден, майк джонсон, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Майк Джонсон, В мире
СМИ: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

Reuters: США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ

© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме.
В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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"Американские чиновники открыты к прекращению объявленной президентом Джо Байденом паузы на выдачу разрешений о экспорте СПГ, чтобы добиться одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе", — говорится в сообщении.
По словам одного из источников, Белый дом может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 млрд долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
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