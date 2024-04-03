https://ria.ru/20240403/ssha-1937464182.html

Иран обвинил США в злоупотреблении ситуацией на Ближнем Востоке

Иран обвинил США в злоупотреблении ситуацией на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.04.2024

Иран обвинил США в злоупотреблении ситуацией на Ближнем Востоке

Вашингтон пытается злоупотреблять ситуацией в регионе Ближнего Востока, чтобы дестабилизировать его и Сирию, заявила в своей речи на заседании Совета... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:34

2024-04-03T00:34

2024-04-03T00:34

иран

сирия

дамаск (город)

василий небензя

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 3 апр – РИА Новости. Вашингтон пытается злоупотреблять ситуацией в регионе Ближнего Востока, чтобы дестабилизировать его и Сирию, заявила в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади. Заседание ООН, организованное по запросу России, было посвящено ракетному удару, осуществленному накануне Израилем по зданию консульства Ирана в Дамаске. "США... пытаются злоупотребить ситуацией (на Ближнем Востоке - ред.) для дестабилизации Сирии и региона. Именно США несут ответственность за все преступления, совершенные израильским режимом (в секторе Газа - ред.)", - сказала Эршади. По ее словам, геноцид палестинцев в Газе Израилем не мог бы быть совершен "без согласия, политической, финансовой, военной поддержки партнеров США". Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.

https://ria.ru/20240312/ssha-1932552303.html

https://ria.ru/20240218/iran-1928045628.html

https://ria.ru/20240222/konflikt-1928908921.html

иран

сирия

дамаск (город)

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иран, сирия, дамаск (город), василий небензя, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году