Иран обвинил США в злоупотреблении ситуацией на Ближнем Востоке
Миссия Ирана при ООН: США злоупотребляют ситуацией на Ближнем Востоке
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 апр – РИА Новости. Вашингтон пытается злоупотреблять ситуацией в регионе Ближнего Востока, чтобы дестабилизировать его и Сирию, заявила в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади.
"США... пытаются злоупотребить ситуацией (на Ближнем Востоке - ред.) для дестабилизации Сирии и региона. Именно США несут ответственность за все преступления, совершенные израильским режимом (в секторе Газа - ред.)", - сказала Эршади.
По ее словам, геноцид палестинцев в Газе Израилем не мог бы быть совершен "без согласия, политической, финансовой, военной поддержки партнеров США".
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.
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