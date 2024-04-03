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"Смехотворно": в конгрессе США резко высказались об Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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10:43 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/sredstva-1937516450.html
"Смехотворно": в конгрессе США резко высказались об Украине
"Смехотворно": в конгрессе США резко высказались об Украине - РИА Новости, 03.04.2024
"Смехотворно": в конгрессе США резко высказались об Украине
Украина, скорее всего, получит новый пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в форме кредита, что абсолютно недопустимо, поскольку Киев не в состоянии... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:43
2024-04-03T10:43
в мире
украина
киев
сша
марджори тейлор грин
конгресс сша
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украина, скорее всего, получит новый пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в форме кредита, что абсолютно недопустимо, поскольку Киев не в состоянии выплатить США выделенные средства, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Совершенно нелепо и смехотворно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-либо вернет эти деньги!" — возмутилась она.Политик также подчеркнула, что правительство США выделает Украине один миллиард долларов ежемесячно для поддержания деятельности ее правительства. Кроме того, добавила она, Вашингтон даже помогает выплачивать пенсии."Почему наше правительство не способствует установлению мира на Украине?" —задалась она вопросом.Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
https://ria.ru/20240403/plan-1937492894.html
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506612.html
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в мире, украина, киев, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша
В мире, Украина, Киев, США, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
"Смехотворно": в конгрессе США резко высказались об Украине

Конгрессвумен Грин: Украина никогда не вернет США потраченные на нее средства

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр РИА Новости. Украина, скорее всего, получит новый пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в форме кредита, что абсолютно недопустимо, поскольку Киев не в состоянии выплатить США выделенные средства, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.
«
"Совершенно нелепо и смехотворно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-либо вернет эти деньги!" — возмутилась она.
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Политик также подчеркнула, что правительство США выделает Украине один миллиард долларов ежемесячно для поддержания деятельности ее правительства. Кроме того, добавила она, Вашингтон даже помогает выплачивать пенсии.
"Почему наше правительство не способствует установлению мира на Украине?" —задалась она вопросом.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
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