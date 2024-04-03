https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937673239.html

Спецоперация, 3 апреля: ВС России осталось около 500 метров до Часова Яра

Спецоперация, 3 апреля: ВС России осталось около 500 метров до Часова Яра - РИА Новости, 03.04.2024

Спецоперация, 3 апреля: ВС России осталось около 500 метров до Часова Яра

О приближении к Часову Яру, опасениях западной прессы и мерах по поддержке участников СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:51

2024-04-03T18:51

2024-04-03T19:43

специальная военная операция на украине

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виктор водолацкий

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. О приближении к Часову Яру, опасениях западной прессы и мерах по поддержке участников СВО — в материале РИА Новости.Полкилометра до Часова ЯраРоссийским войскам осталось около 500 метров до черты города Часов Яр в ДНР, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости, что город, ставший с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, после взятия российскими войсками под огневой контроль ведущих туда дорог, теряет стратегическое значение для ВСУ.В Минобороны 2 апреля сообщали, что российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника, в частности, в районе Часова Яра.Правительство России снизит финансовую нагрузку для участников СВОПравительство снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно. И мы за этим внимательно следим", — сказал он.Мишустин также отметил, что правительство выполнит все решения президента по поддержке участников СВО. Он подчеркнул, что этот вопрос всегда находится в центре внимания кабмина.В зоне СВО испытали новый комплекс по борьбе с дронамиКомплекс радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр", специально разработанный для борьбы со всеми типами современных дронов-камикадзе, успешно испытали в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости представитель разработчика Андрей Иванов. "Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность", — сказал он.Средство предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей. Принцип работы заключается в постановке широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещенными частотами. По словам конструктора, комплекс можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Также его можно применять для защиты стационарных объектов вроде блокпостов или автобусных остановок. Систему успешно испытали на нескольких FPV-дронах разных размеров, работающих на различных частотах, созданных независимыми друг от друга разработчиками. Стоимость комплекса "Тетраэдр" — около 300 тысяч рублей. Украинские пленные просят гражданствоНекоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее РИА Новости сообщали, что уроженец Донбасса, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко сдался в плен, отказавшись воевать на стороне ВСУ. "Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, сдался еще в прошлом году. Он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину) с просьбой не отдавать его на ту сторону", — сказал командир "Ахмата".По его словам, этот случай не единственный. Есть еще несколько украинских бойцов, изъявивших аналогичное желание. В скором времени они тоже станут гражданами России.Алаудинов подчеркнул, что противостояние идет не с украинским народом. ВС России отбили натиск противника у РаботиноРоссийские войска отбили натиск ВСУ на Ореховском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. "Противник предпринял две контратаки в селе Работино и две северо-западнее села Вербовое на Ореховском направлении. Наши войска сдержали натиск противника. Враг понес потери и откатился. Они потеряли боевой транспорт плюс порядка полусотни боевиков", — сказал он.Кроме того, по словам Рогова, российские военные нанесли удары артиллерией и авиацией по скоплению живой силы и техники ВСУ юго-западнее города Орехов, в районе села Новоданиловка.ВС России опережают ВСУ по дронам с искусственным интеллектом Россия опережает Украину в боевом применении дронов с искусственным интеллектом, однако беспилотников, которые действуют на фронте, ориентируясь только на ИИ, сегодня в мире не существует, заявил РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Украина применяет беспилотники с боевым искусственным интеллектом. "Мы этим вопросом занимаемся давно. Информация о количестве и качестве данного вида вооружений в ВС России не разглашается, но здесь мы опережаем противника серьезно", — сказал Кузякин.В ЦКБР пояснили, что сегодня ИИ в дронах применяется во вспомогательной функции донаведения. "Оператор в процессе полета сам знает, куда летит (дрон. — Прим. ред.), прилетает в зону доразведки цели — обнаруживает ее, после чего фиксирует на ней дрон. И уже финальное донаведение осуществляется в автоматическом режиме", — сказал собеседник агентства.При этом Кузякин отметил, что технологии ИИ для такого применения дронов пока остаются слишком "сырыми". Западная пресса опасается обрушения украинской обороны Фронт украинских войск обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированный удар, пишет газета Politico. "По словам (украинских) офицеров, существует большой риск того, что линия фронта обрушится на том участке, на котором российские генералы решат сосредоточить свое наступление", — говорится в публикации.Как отмечает один из неназванных украинских офицеров, на Украине не только военный кризис, но и политический. "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большое наступление примерно в августе, а может быть, и раньше", — приводит издание слова офицера. В то же время британская The Guardian со ссылкой на высокопоставленных представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждает, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост."Мы сделаем это в первой половине 2024 года", — приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.Неназванный чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова*, которому в России предъявили обвинение в причастности к терактам, есть "большая часть средств для осуществления этой цели". Отмечается, что Буданов* следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия России в Черном море. Однако, пишет газета, существуют серьезные сомнения, способно ли ГУР уничтожить хорошо защищенный мост.Брифинг Минобороны Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 945 человек на всех направлениях, следует из сводки Минобороны России. Российские подразделения уничтожили четыре единицы бронетехники и 14 орудий полевой артиллерии противника. Как отметили в ведомстве, на Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили положение по переднему краю. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки уничтожили ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и склад вооружения. Удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе. За сутки сбили 164 беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20240403/voennyy-1937654335.html

https://ria.ru/20240403/plan-1937492894.html

https://ria.ru/20240403/zelenskiy-1937557986.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652918.html

https://ria.ru/20240403/unichtozhenie-1937488784.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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