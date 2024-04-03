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Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937661013.html
Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин
Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин
Участники СВО - настоящие герои и гордость России, своим мужеством они показывают пример служения Отечеству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:25
2024-04-03T17:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Участники СВО - настоящие герои и гордость России, своим мужеством они показывают пример служения Отечеству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это настоящие герои, наша гордость, они отстаивают национальные интересы России, борются и бьются за безопасность всех граждан нашей большой страны, своим мужеством показывают пример подлинного служения нашему родному Отечеству", - сказал Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
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безопасность, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Вооруженные силы РФ
Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин

Мишустин назвал участников спецоперации настоящими героями и гордостью России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Участники СВО - настоящие герои и гордость России, своим мужеством они показывают пример служения Отечеству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Это настоящие герои, наша гордость, они отстаивают национальные интересы России, борются и бьются за безопасность всех граждан нашей большой страны, своим мужеством показывают пример подлинного служения нашему родному Отечеству", - сказал Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуВооруженные силы РФ
 
 
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