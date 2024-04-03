https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937661013.html

Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин

Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Участники СВО показывают всем пример служения Отечеству, заявил Мишустин

Участники СВО - настоящие герои и гордость России, своим мужеством они показывают пример служения Отечеству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:25

2024-04-03T17:25

2024-04-03T17:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Участники СВО - настоящие герои и гордость России, своим мужеством они показывают пример служения Отечеству, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это настоящие герои, наша гордость, они отстаивают национальные интересы России, борются и бьются за безопасность всех граждан нашей большой страны, своим мужеством показывают пример подлинного служения нашему родному Отечеству", - сказал Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, вооруженные силы рф