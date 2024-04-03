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Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.04.2024
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08:24 03.04.2024 (обновлено: 09:29 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937485547.html
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.04.2024
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Военнослужащие диверсионно-штурмовой бригады "Невский" группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:24
2024-04-03T09:29
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащие диверсионно-штурмовой бригады "Невский" группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны. &quot;Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады &quot;Невский&quot; и подразделения 2-го армейского корпуса группировки войск &quot;Юг&quot; успешно выполнили боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ на Артемовском направлении специальной военной операции&quot;, — отметили в ведомстве.Заход штурмовых групп поддержали расчеты БМ-21 "Град" и танковые экипажи группировки. "Противник не смог противостоять массированной артиллерийской подготовке, а также не предугадал тщательно спланированный маневр российских штурмовиков", — уточнили в министерстве.В итоге гарнизон Украинского опорного пункта сдался в плен, потеряв десятки единиц техники и личного состава.
https://ria.ru/20240403/chasov_yar-1937476975.html
https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Минобороны: штурмовики захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащие диверсионно-штурмовой бригады "Невский" группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады "Невский" и подразделения 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" успешно выполнили боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ на Артемовском направлении специальной военной операции", — отметили в ведомстве.

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Заход штурмовых групп поддержали расчеты БМ-21 "Град" и танковые экипажи группировки.
"Противник не смог противостоять массированной артиллерийской подготовке, а также не предугадал тщательно спланированный маневр российских штурмовиков", — уточнили в министерстве.
В итоге гарнизон Украинского опорного пункта сдался в плен, потеряв десятки единиц техники и личного состава.
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