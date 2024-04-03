https://ria.ru/20240403/spetsoperatsiya-1937485547.html

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.04.2024

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Военнослужащие диверсионно-штурмовой бригады "Невский" группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:24

2024-04-03T08:24

2024-04-03T09:29

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащие диверсионно-штурмовой бригады "Невский" группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады "Невский" и подразделения 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" успешно выполнили боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ на Артемовском направлении специальной военной операции", — отметили в ведомстве.Заход штурмовых групп поддержали расчеты БМ-21 "Град" и танковые экипажи группировки. "Противник не смог противостоять массированной артиллерийской подготовке, а также не предугадал тщательно спланированный маневр российских штурмовиков", — уточнили в министерстве.В итоге гарнизон Украинского опорного пункта сдался в плен, потеряв десятки единиц техники и личного состава.

https://ria.ru/20240403/chasov_yar-1937476975.html

https://ria.ru/20231225/spetsoperatsiya-1917832767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность