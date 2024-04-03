https://ria.ru/20240403/sovfed-1937527787.html
Пороги ущерба по экономическим преступлениям могут повысить
Пороги ущерба по экономическим преступлениям могут повысить - РИА Новости, 03.04.2024
Пороги ущерба по экономическим преступлениям могут повысить
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому повышаются пороги крупного и особо крупного ущерба в экономических составах, это позволит... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:33
2024-04-03T11:33
2024-04-03T11:34
экономика
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593789595_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_86b8f715db5531f2dbeb57a9f6cfbe67.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому повышаются пороги крупного и особо крупного ущерба в экономических составах, это позволит перевести некоторые наказания из уголовных составов в административные. "В целях реализации принципов соразмерности и справедливости уголовного наказания …предлагается провести индексацию размера ущерба и размера преступной деятельности (в том числе дохода), позволяющих квалифицировать деяние в сфере экономической деятельности, как совершенное в крупном или особо крупном размере с учетом роста инфляции с момента последней индексации", - говорится в пояснительной записке. Инициатива предполагает увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба в ряде экономических преступлений, ей вносятся изменения в УК РФ. Так, в статье 159 УК РФ "Мошенничество" размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – 12 миллионов до 18 миллионов рублей. В статье 180 "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" (незаконное использование чужого товарного знака и т.д.) крупным ущербом будет признаваться ущерб более 400 тысяч рублей (сейчас 250 тысяч) В статье 171.5 УК РФ "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов" и 172.3 УК РФ "Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах" крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более 4,5 миллиона рублей (сейчас 3 миллиона рублей). В статье 178 УК РФ "Ограничение конкуренции" сумма крупного дохода от совершения правонарушения увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного - с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 миллионов до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей. В статье 170.2 УК РФ "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" крупный размер ущерба увеличивается с 2 миллионов 250 тысяч до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 миллионов до 13,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240207/feyki-1925878053.html
https://ria.ru/20230926/sredstva-1898822788.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593789595_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6b4d23d5aa684f3400edeaba69474b8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
Пороги ущерба по экономическим преступлениям могут повысить
Совфед одобрил закон о повышении порогов ущерба по экономическим преступлениям
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому повышаются пороги крупного и особо крупного ущерба в экономических составах, это позволит перевести некоторые наказания из уголовных составов в административные.
"В целях реализации принципов соразмерности и справедливости уголовного наказания …предлагается провести индексацию размера ущерба и размера преступной деятельности (в том числе дохода), позволяющих квалифицировать деяние в сфере экономической деятельности, как совершенное в крупном или особо крупном размере с учетом роста инфляции с момента последней индексации", - говорится в пояснительной записке.
Инициатива предполагает увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба в ряде экономических преступлений, ей вносятся изменения в УК РФ
.
Так, в статье 159 УК РФ "Мошенничество" размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – 12 миллионов до 18 миллионов рублей.
В статье 180 "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" (незаконное использование чужого товарного знака и т.д.) крупным ущербом будет признаваться ущерб более 400 тысяч рублей (сейчас 250 тысяч)
В статье 171.5 УК РФ "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов" и 172.3 УК РФ "Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах" крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более 4,5 миллиона рублей (сейчас 3 миллиона рублей).
В статье 178 УК РФ "Ограничение конкуренции" сумма крупного дохода от совершения правонарушения увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного - с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 миллионов до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.
В статье 170.2 УК РФ "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" крупный размер ущерба увеличивается с 2 миллионов 250 тысяч до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 миллионов до 13,5 миллиона рублей.