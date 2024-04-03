https://ria.ru/20240403/sovfed-1937527013.html

Совфед одобрил ужесточение наказания за отказ в допуске газовщиков в дом

Совфед одобрил ужесточение наказания за отказ в допуске газовщиков в дом - РИА Новости, 03.04.2024

Совфед одобрил ужесточение наказания за отказ в допуске газовщиков в дом

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому предлагается ужесточить ответственность за отказ в допуске газовщиков для проверки... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:30

2024-04-03T11:30

2024-04-03T11:30

общество

жкх

ирина рукавишникова

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому предлагается ужесточить ответственность за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования. "Поправками устанавливаются штрафы за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования, уклонение от заключения договора о техническом обслуживании оборудования, замену оборудования без привлечения специализированной организации. Такие нормы позволят повысить эффективность мер, направленных на противодействие совершению перечисленных правонарушений", - поясняла ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Ирина Рукавишникова. Так, за недопуск газовщиков в дом, уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газоборудования или за самовольную установку газоборудования будет установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц штраф составит от 40 до 100 тысяч рублей (сейчас от 5 до 20 тысяч рублей), а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 100 тысяч рублей). За выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газоборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо лицом, не являющимся сотрудником законной организации или являющимся неаттестованным, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. "В настоящее время основной причиной возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в бытовых условиях, следует считать неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования. В связи с этим возникла необходимость совершенствования правового регулирования в сфере контроля за обеспечением безопасности содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - отмечала Рукавишникова. -0-

https://realty.ria.ru/20230727/gaz-1885328759.html

https://ria.ru/20240402/shtrafy-1937336509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, ирина рукавишникова , совет федерации рф