https://ria.ru/20240403/solntsepek-1937474458.html

Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра

Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.04.2024

Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили пункты временной... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:13

2024-04-03T05:13

2024-04-03T05:13

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

тос-1а "солнцепек"

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863207687_0:199:3027:1902_1920x0_80_0_0_b26c105eee3a2eb09f57e42e6de1f1ed.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В зоне проведения специальной военной операции расчеты ТОС-1А "Солнцепек" одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" отработали по позициям противника на правом берегу. По итогам выполнения задания разведка доложила об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах", - сообщили в Минобороны. Экипаж тяжелой огнеметной системы скрытно выдвинулся на боевую позицию и после наступления темноты отправил в сторону противника "море огня", выжигая термобарическими зарядами на площади до 40 тысяч квадратных метров все его укрепления. Контроль и корректировка поражаемых целей проводились расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передали результаты поражения на командный пункт. Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы на правобережье Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923930470.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины