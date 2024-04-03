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Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/solntsepek-1937474458.html
Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра
Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.04.2024
Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили пункты временной... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:13
2024-04-03T05:13
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В зоне проведения специальной военной операции расчеты ТОС-1А "Солнцепек" одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" отработали по позициям противника на правом берегу. По итогам выполнения задания разведка доложила об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах", - сообщили в Минобороны. Экипаж тяжелой огнеметной системы скрытно выдвинулся на боевую позицию и после наступления темноты отправил в сторону противника "море огня", выжигая термобарическими зарядами на площади до 40 тысяч квадратных метров все его укрепления. Контроль и корректировка поражаемых целей проводились расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передали результаты поражения на командный пункт. Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
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россия, херсонская область , тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы Украины
Экипажи "Солнцепеков" выжгли укрытия ВСУ на правом берегу Днепра

Экипажи "Солнцепеков" уничтожил боевиков ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"В зоне проведения специальной военной операции расчеты ТОС-1А "Солнцепек" одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" отработали по позициям противника на правом берегу. По итогам выполнения задания разведка доложила об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах", - сообщили в Минобороны.
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Экипаж тяжелой огнеметной системы скрытно выдвинулся на боевую позицию и после наступления темноты отправил в сторону противника "море огня", выжигая термобарическими зарядами на площади до 40 тысяч квадратных метров все его укрепления. Контроль и корректировка поражаемых целей проводились расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передали результаты поражения на командный пункт.
Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы на правобережье Днепра в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы Украины
 
 
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