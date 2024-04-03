https://ria.ru/20240403/sobaka-1937527165.html

В Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка

В Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка - РИА Новости, 03.04.2024

В Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка

Бойцовская собака набросилась на четырехлетнего мальчика в подъезде дома в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, в сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:31

2024-04-03T11:31

2024-04-03T11:33

происшествия

жилье

московская область (подмосковье)

россия

люберцы

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бойцовская собака набросилась на четырехлетнего мальчика в подъезде дома в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, в сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России. Отмечается, что 2 апреля на лестничном пролете между этажами в подъезде жилого дома в поселке Красково городского округа Люберцы американский стаффордширский терьер набросился на четырехлетнего мальчика, травмировав голову и туловище. Ребенок госпитализирован. "По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 118 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области, собака "самостоятельно покинула квартиру и набросилась на четырехлетнего мальчика". Отмечается, что в ходе проверки прокуроры установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

https://ria.ru/20240215/sobaka-1927507512.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), россия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф)