https://ria.ru/20240403/sobaka-1937527165.html
В Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка
В Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка - РИА Новости, 03.04.2024
В Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка
Бойцовская собака набросилась на четырехлетнего мальчика в подъезде дома в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, в сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:31
2024-04-03T11:31
2024-04-03T11:33
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бойцовская собака набросилась на четырехлетнего мальчика в подъезде дома в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, в сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России. Отмечается, что 2 апреля на лестничном пролете между этажами в подъезде жилого дома в поселке Красково городского округа Люберцы американский стаффордширский терьер набросился на четырехлетнего мальчика, травмировав голову и туловище. Ребенок госпитализирован. "По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 118 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области, собака "самостоятельно покинула квартиру и набросилась на четырехлетнего мальчика". Отмечается, что в ходе проверки прокуроры установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.
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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), россия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Московская область (Подмосковье), Россия, Люберцы, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье бойцовская собака напала на ребенка
В Подмосковье выбежавшая в подъезд собака напала на четырехлетнего ребенка