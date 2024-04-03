https://ria.ru/20240403/sobaka-1937471829.html

Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака

Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака - РИА Новости, 03.04.2024

Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака

Госпитализированного с переохлаждением шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу в Приморье, спасла его собака, которая была рядом с ним, сообщает... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:31

2024-04-03T04:31

2024-04-03T10:57

хорошие новости

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россия

кавалеровский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Госпитализированного с переохлаждением шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу в Приморье, спасла его собака, которая была рядом с ним, сообщает региональный главк СК.В среду прокуратура Приморья сообщила о том, что шестилетний ребенок провел всю ночь в лесу в Кавалеровском районе, после того как во вторник вечером пропал из двора своего дома в поселке Хрустальный, ненадолго оставшись без присмотра взрослых. В результате поисков утром в среду ребенка удалось обнаружить живым в лесном массиве, он госпитализирован с переохлаждением."Поиски продолжались всю ночь и благодаря совместной работе мальчик был найдет в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз", — говорится в сообщении СУСК по Приморскому краю. СК и прокуратура организовали проверки. В региональном минздраве сообщили, что утром ребенка доставили в центральную районную больницу, он в сознании и идет на контакт с врачами.

https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html

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происшествия, россия, кавалеровский район, приморский край