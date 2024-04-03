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Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака - РИА Новости, 03.04.2024
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04:31 03.04.2024 (обновлено: 10:57 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sobaka-1937471829.html
Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака
Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака - РИА Новости, 03.04.2024
Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака
Госпитализированного с переохлаждением шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу в Приморье, спасла его собака, которая была рядом с ним, сообщает... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:31
2024-04-03T10:57
хорошие новости
происшествия
россия
кавалеровский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Госпитализированного с переохлаждением шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу в Приморье, спасла его собака, которая была рядом с ним, сообщает региональный главк СК.В среду прокуратура Приморья сообщила о том, что шестилетний ребенок провел всю ночь в лесу в Кавалеровском районе, после того как во вторник вечером пропал из двора своего дома в поселке Хрустальный, ненадолго оставшись без присмотра взрослых. В результате поисков утром в среду ребенка удалось обнаружить живым в лесном массиве, он госпитализирован с переохлаждением."Поиски продолжались всю ночь и благодаря совместной работе мальчик был найдет в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз", — говорится в сообщении СУСК по Приморскому краю. СК и прокуратура организовали проверки. В региональном минздраве сообщили, что утром ребенка доставили в центральную районную больницу, он в сознании и идет на контакт с врачами.
https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html
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происшествия, россия, кавалеровский район, приморский край
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Кавалеровский район, Приморский край
Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака

СК Приморья: ночевавшего в лесу на морозе мальчика спасла его собака

© Фото : Следком ПриморьяСледователи СК России совместно с другими службами нашли пропавшего 5-летнего ребенка в селе Хрустальный. 3 апреля 2024
Следователи СК России совместно с другими службами нашли пропавшего 5-летнего ребенка в селе Хрустальный. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Следком Приморья
Следователи СК России совместно с другими службами нашли пропавшего 5-летнего ребенка в селе Хрустальный. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Госпитализированного с переохлаждением шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу в Приморье, спасла его собака, которая была рядом с ним, сообщает региональный главк СК.
В среду прокуратура Приморья сообщила о том, что шестилетний ребенок провел всю ночь в лесу в Кавалеровском районе, после того как во вторник вечером пропал из двора своего дома в поселке Хрустальный, ненадолго оставшись без присмотра взрослых. В результате поисков утром в среду ребенка удалось обнаружить живым в лесном массиве, он госпитализирован с переохлаждением.
«
"Поиски продолжались всю ночь и благодаря совместной работе мальчик был найдет в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз", — говорится в сообщении СУСК по Приморскому краю.
СК и прокуратура организовали проверки. В региональном минздраве сообщили, что утром ребенка доставили в центральную районную больницу, он в сознании и идет на контакт с врачами.
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