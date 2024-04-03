Ночевавшего на морозе в лесу мальчика спасла его собака
СК Приморья: ночевавшего в лесу на морозе мальчика спасла его собака
© Фото : Следком ПриморьяСледователи СК России совместно с другими службами нашли пропавшего 5-летнего ребенка в селе Хрустальный. 3 апреля 2024
© Фото : Следком Приморья
Следователи СК России совместно с другими службами нашли пропавшего 5-летнего ребенка в селе Хрустальный. 3 апреля 2024
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Госпитализированного с переохлаждением шестилетнего мальчика, который провел ночь в лесу в Приморье, спасла его собака, которая была рядом с ним, сообщает региональный главк СК.
В среду прокуратура Приморья сообщила о том, что шестилетний ребенок провел всю ночь в лесу в Кавалеровском районе, после того как во вторник вечером пропал из двора своего дома в поселке Хрустальный, ненадолго оставшись без присмотра взрослых. В результате поисков утром в среду ребенка удалось обнаружить живым в лесном массиве, он госпитализирован с переохлаждением.
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"Поиски продолжались всю ночь и благодаря совместной работе мальчик был найдет в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз", — говорится в сообщении СУСК по Приморскому краю.
СК и прокуратура организовали проверки. В региональном минздраве сообщили, что утром ребенка доставили в центральную районную больницу, он в сознании и идет на контакт с врачами.
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