https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html
Российский боец победил в снайперской дуэли под Работино двух боевиков ВСУ
Российский боец победил в снайперской дуэли под Работино двух боевиков ВСУ - РИА Новости, 03.04.2024
Российский боец победил в снайперской дуэли под Работино двух боевиков ВСУ
Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" уничтожил двух снайперов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:07
2024-04-03T05:07
2024-04-03T06:21
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" уничтожил двух снайперов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области, когда те меняли позицию, рассказал журналистам старший снайпер с позывным "Ветка"."Иногда везет — ротация (противника) проходит рядышком, в районе 200-300 метров. И есть возможность отработать по двум-трем целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня (ВСУ), чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором (БПЛА) и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним", — сказал "Ветка", добавив, что противник был уничтожен.По словам военнослужащего, время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от восьми часов до нескольких суток. "Коллектив у нас хороший, дружный. Друг другу всегда поможем. Победа будет за нами, враг будет разбит", — добавил он.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366886.html
https://ria.ru/20240114/naemniki-1921246006.html
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский боец победил в снайперской дуэли под Работино двух боевиков ВСУ
Военный уничтожил двух снайперов ВСУ у Работино, когда те меняли позицию