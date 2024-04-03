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В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета - РИА Новости, 03.04.2024
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11:11 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/snaryad-1937523165.html
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета
Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:11
2024-04-03T11:11
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Поморской улице возле платформы "Дегунино" найден боеприпас", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, это снаряд от ручного противотанкового гранатомета. "На место происшествия прибыли саперы, эвакуация не проводится", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета

На Поморской улице в Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Поморской улице возле платформы "Дегунино" найден боеприпас", - сказал собеседник агентства.
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В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
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Он добавил, что, по предварительной информации, это снаряд от ручного противотанкового гранатомета.
"На место происшествия прибыли саперы, эвакуация не проводится", - отметил собеседник агентства.
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