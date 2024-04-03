https://ria.ru/20240403/snaryad-1937523165.html

В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета

В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета

Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:11

2024-04-03T11:11

2024-04-03T11:11

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Поморской улице возле платформы "Дегунино" найден боеприпас", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, это снаряд от ручного противотанкового гранатомета. "На место происшествия прибыли саперы, эвакуация не проводится", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html

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москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия