https://ria.ru/20240403/snaryad-1937523165.html
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета
Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:11
2024-04-03T11:11
2024-04-03T11:11
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Поморской улице возле платформы "Дегунино" найден боеприпас", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, это снаряд от ручного противотанкового гранатомета. "На место происшествия прибыли саперы, эвакуация не проводится", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета
На Поморской улице в Москве нашли снаряд от противотанкового гранатомета
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выстрел от ручного противотанкового гранатомета обнаружен на Поморской улице на северо-востоке Москвы, на место опасной находки прибыли саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Поморской улице возле платформы "Дегунино" найден боеприпас", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, это снаряд от ручного противотанкового гранатомета.
"На место происшествия прибыли саперы, эвакуация не проводится", - отметил собеседник агентства.