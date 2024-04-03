https://ria.ru/20240403/skhron-1937528520.html

Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ

Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ - РИА Новости, 03.04.2024

Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ

Инженерные подразделения Росгвардии обнаружили в замаскированном схроне в ЛНР боеприпасы производства США и Польши, а также подготовленные к использованию... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:38

2024-04-03T11:38

2024-04-03T11:38

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инженерные подразделения Росгвардии обнаружили в замаскированном схроне в ЛНР боеприпасы производства США и Польши, а также подготовленные к использованию самодельные взрывные устройства и их компоненты, сообщает пресс-служба ведомства. "Схрон обнаружен служебной минно-розыскной собакой по кличке Хан... в лесном массиве вблизи населенного пункта в ЛНР. Найдено свыше 15 тысяч патронов к стрелковому оружию, более 100 гранат различной модификации, 2 мины, в том числе польского производства, выстрел к американскому гранатомету М44 (США)", - рассказали в Росгвардии. В ведомстве отметили, что в схроне также находилось 19 самодельных взрывных устройств, собранных "с использованием пластида, гранатометных выстрелов, зажигательных смесей и различных поражающих элементов". "В качестве компонентов СВУ украинскими националистами было приготовлено более 2,2 кг пластита, тротиловые шашки, огнепроводный шнур, более 70 кумулятивных зарядов", - говорится в релизе. Росгвардейцы уничтожили боеприпасы, не пригодные к транспортировке и дальнейшей эксплуатации. Остальные находки переданы взаимодействующим органам.

https://ria.ru/20240315/skhron-1933097491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, вооруженные силы украины, украина