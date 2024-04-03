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Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/skhron-1937528520.html
Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ
Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ - РИА Новости, 03.04.2024
Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ
Инженерные подразделения Росгвардии обнаружили в замаскированном схроне в ЛНР боеприпасы производства США и Польши, а также подготовленные к использованию... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:38
2024-04-03T11:38
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инженерные подразделения Росгвардии обнаружили в замаскированном схроне в ЛНР боеприпасы производства США и Польши, а также подготовленные к использованию самодельные взрывные устройства и их компоненты, сообщает пресс-служба ведомства. "Схрон обнаружен служебной минно-розыскной собакой по кличке Хан... в лесном массиве вблизи населенного пункта в ЛНР. Найдено свыше 15 тысяч патронов к стрелковому оружию, более 100 гранат различной модификации, 2 мины, в том числе польского производства, выстрел к американскому гранатомету М44 (США)", - рассказали в Росгвардии. В ведомстве отметили, что в схроне также находилось 19 самодельных взрывных устройств, собранных "с использованием пластида, гранатометных выстрелов, зажигательных смесей и различных поражающих элементов". "В качестве компонентов СВУ украинскими националистами было приготовлено более 2,2 кг пластита, тротиловые шашки, огнепроводный шнур, более 70 кумулятивных зарядов", - говорится в релизе. Росгвардейцы уничтожили боеприпасы, не пригодные к транспортировке и дальнейшей эксплуатации. Остальные находки переданы взаимодействующим органам.
https://ria.ru/20240315/skhron-1933097491.html
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происшествия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранными боеприпасами и СВУ

Росгвардия нашла в ЛНР схрон с компонентами взрывчатки и иностранными снарядами

© РИА Новости / Евгений БиятовРосгвардия в зоне СВО
Росгвардия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Росгвардия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инженерные подразделения Росгвардии обнаружили в замаскированном схроне в ЛНР боеприпасы производства США и Польши, а также подготовленные к использованию самодельные взрывные устройства и их компоненты, сообщает пресс-служба ведомства.
"Схрон обнаружен служебной минно-розыскной собакой по кличке Хан... в лесном массиве вблизи населенного пункта в ЛНР. Найдено свыше 15 тысяч патронов к стрелковому оружию, более 100 гранат различной модификации, 2 мины, в том числе польского производства, выстрел к американскому гранатомету М44 (США)", - рассказали в Росгвардии.
В ведомстве отметили, что в схроне также находилось 19 самодельных взрывных устройств, собранных "с использованием пластида, гранатометных выстрелов, зажигательных смесей и различных поражающих элементов". "В качестве компонентов СВУ украинскими националистами было приготовлено более 2,2 кг пластита, тротиловые шашки, огнепроводный шнур, более 70 кумулятивных зарядов", - говорится в релизе.
Росгвардейцы уничтожили боеприпасы, не пригодные к транспортировке и дальнейшей эксплуатации. Остальные находки переданы взаимодействующим органам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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