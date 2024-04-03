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В московской школе упала часть потолка
В московской школе упала часть потолка - РИА Новости, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
Следователи начали проверку информации о падении плитки с потолка в школе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:42
2024-04-03T12:42
2024-04-03T13:06
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о падении плитки с потолка в школе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Следователями столичного СК организована проверка по факту инцидента в одной из школ, расположенных на севере Москвы... Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по сообщениям СМИ, в школе обрушилась потолочная плитка, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В московской школе упала часть потолка
СК: в московской школе упала часть потолка, никто не пострадал