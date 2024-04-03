https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

В московской школе упала часть потолка

В московской школе упала часть потолка - РИА Новости, 03.04.2024

В московской школе упала часть потолка

Следователи начали проверку информации о падении плитки с потолка в школе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:42

2024-04-03T12:42

2024-04-03T13:06

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о падении плитки с потолка в школе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Следователями столичного СК организована проверка по факту инцидента в одной из школ, расположенных на севере Москвы... Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по сообщениям СМИ, в школе обрушилась потолочная плитка, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего.

https://rsport.ria.ru/20240402/velosport-1937357356.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)