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В московской школе упала часть потолка - РИА Новости, 03.04.2024
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12:42 03.04.2024 (обновлено: 13:06 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
В московской школе упала часть потолка
В московской школе упала часть потолка - РИА Новости, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
Следователи начали проверку информации о падении плитки с потолка в школе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:42
2024-04-03T13:06
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о падении плитки с потолка в школе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Следователями столичного СК организована проверка по факту инцидента в одной из школ, расположенных на севере Москвы... Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по сообщениям СМИ, в школе обрушилась потолочная плитка, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В московской школе упала часть потолка

СК: в московской школе упала часть потолка, никто не пострадал

© Фото : Столичный СК/TelegramМесто обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о падении плитки с потолка в школе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
«
"Следователями столичного СК организована проверка по факту инцидента в одной из школ, расположенных на севере Москвы... Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по сообщениям СМИ, в школе обрушилась потолочная плитка, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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