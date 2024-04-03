https://ria.ru/20240403/siloviki-1937656611.html

Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве

Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве - РИА Новости, 03.04.2024

Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве

Силовики увезли пятерых человек из здания Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования на Ленинградском проспекте в Москве,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:09

2024-04-03T17:09

2024-04-03T20:24

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Силовики увезли пятерых человек из здания Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования на Ленинградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Правоохранители вывели из здания пятерых человек и увезли на служебной машине. Причины задержания неизвестны.Представитель НИЦ АСК заявил РИА Новости, что задержанные люди не являются сотрудниками центра и не имеют к его работе никакого отношения.

https://ria.ru/20240403/obyski-1937661263.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия