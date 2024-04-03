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Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве - РИА Новости, 03.04.2024
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17:09 03.04.2024 (обновлено: 20:24 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/siloviki-1937656611.html
Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве
Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве - РИА Новости, 03.04.2024
Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве
Силовики увезли пятерых человек из здания Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования на Ленинградском проспекте в Москве,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:09
2024-04-03T20:24
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Силовики увезли пятерых человек из здания Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования на Ленинградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Правоохранители вывели из здания пятерых человек и увезли на служебной машине. Причины задержания неизвестны.Представитель НИЦ АСК заявил РИА Новости, что задержанные люди не являются сотрудниками центра и не имеют к его работе никакого отношения.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Силовики увезли пятерых человек из здания НИЦ АСК в Москве

Силовики увезли пятерых человек из Научно-исследовательского центра АСК в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Силовики увезли пятерых человек из здания Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования на Ленинградском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители вывели из здания пятерых человек и увезли на служебной машине. Причины задержания неизвестны.
Представитель НИЦ АСК заявил РИА Новости, что задержанные люди не являются сотрудниками центра и не имеют к его работе никакого отношения.
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