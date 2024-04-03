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Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф - РИА Новости, 03.04.2024
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Шоубиз
 
19:14 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/shtraf-1937688430.html
Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф
Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф - РИА Новости, 03.04.2024
Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф
Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:14
2024-04-03T19:14
шоубиз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал виновным Алексеева И.А.* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Штраф за нарушение иноагентского закона для Алексеева стал третьим по счету. Музыканту в прошлом году также назначили 30 тысяч рублей штрафа за неуказание им своего статуса в постах "ВКонтакте". Позже Мосгорсуд счет наказание законным. Также его оштрафовали на 30 тысяч за непредоставление отчетности иностранным агентом в Минюст. За неоднократное нарушение закона об иноагентах музыканту может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Алексеев* подпал осенью 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230913/noizemc-1896165602.html
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происшествия, москва, россия, московский городской суд
Шоубиз, Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф

Суд выписал Noize MC третий иноагентский штраф на 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд признал виновным Алексеева И.А.* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Штраф за нарушение иноагентского закона для Алексеева стал третьим по счету.
Музыканту в прошлом году также назначили 30 тысяч рублей штрафа за неуказание им своего статуса в постах "ВКонтакте". Позже Мосгорсуд счет наказание законным. Также его оштрафовали на 30 тысяч за непредоставление отчетности иностранным агентом в Минюст.
За неоднократное нарушение закона об иноагентах музыканту может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Алексеев* подпал осенью 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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