https://ria.ru/20240403/shtraf-1937688430.html

Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф

Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф - РИА Новости, 03.04.2024

Суд выписал Noize MC* третий иноагентский штраф

Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:14

2024-04-03T19:14

2024-04-03T19:14

шоубиз

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду оштрафовал на 50 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) из-за отсутствия соответствующей плашки в его интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал виновным Алексеева И.А.* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Штраф за нарушение иноагентского закона для Алексеева стал третьим по счету. Музыканту в прошлом году также назначили 30 тысяч рублей штрафа за неуказание им своего статуса в постах "ВКонтакте". Позже Мосгорсуд счет наказание законным. Также его оштрафовали на 30 тысяч за непредоставление отчетности иностранным агентом в Минюст. За неоднократное нарушение закона об иноагентах музыканту может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Алексеев* подпал осенью 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230913/noizemc-1896165602.html

https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936754190.html

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