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Юрист раскрыл, кого нельзя не пустить в квартиру из-за новых штрафов - РИА Новости, 03.04.2024
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02:17 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/shtraf-1937463316.html
Юрист раскрыл, кого нельзя не пустить в квартиру из-за новых штрафов
Юрист раскрыл, кого нельзя не пустить в квартиру из-за новых штрафов - РИА Новости, 03.04.2024
Юрист раскрыл, кого нельзя не пустить в квартиру из-за новых штрафов
Штрафы за недопуск в квартиру газовщиков вырастут в пять раз — Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении, и этим могут воспользоваться... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:17
2024-04-03T02:17
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Штрафы за недопуск в квартиру газовщиков вырастут в пять раз — Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении, и этим могут воспользоваться мошенники. Как их распознать, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Согласно законопроекту, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов составит 5-10 тысяч рублей для физлиц, 25-100 тысяч рублей для должностных лиц, а для юрлиц вырастет до 200-500 тысяч.Ужесточение связано с тем, что многие боятся пустить в дом мошенника: под видом газовщиков они забирают у людей последние деньги на установку якобы необходимого оборудования, пугая несуществующими законами и предписаниями. Чтобы не столкнуться с этим, но и не нарваться на штраф, следует проверить, что перед вами действительно сотрудник аккредитованной организации.“Самый простой способ уточнить, идет ли проверка – позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать”, — объясняет юрист.Газовщик должен быть в специальной форме и иметь при себе удостоверение. Если возникли сомнения, следует позвонить в указанную в этом документе организацию, заключил специалист.
https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html
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общество, госдума рф, pg partners, россия, жилье
Общество, Госдума РФ, PG Partners, Россия, Жилье
Юрист раскрыл, кого нельзя не пустить в квартиру из-за новых штрафов

Юрист Гусятников предупредил о штрафах за недопуск в квартиру газовщиков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Зажжение газовой конфорки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Штрафы за недопуск в квартиру газовщиков вырастут в пять раз — Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении, и этим могут воспользоваться мошенники. Как их распознать, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Согласно законопроекту, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов составит 5-10 тысяч рублей для физлиц, 25-100 тысяч рублей для должностных лиц, а для юрлиц вырастет до 200-500 тысяч.
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Ужесточение связано с тем, что многие боятся пустить в дом мошенника: под видом газовщиков они забирают у людей последние деньги на установку якобы необходимого оборудования, пугая несуществующими законами и предписаниями. Чтобы не столкнуться с этим, но и не нарваться на штраф, следует проверить, что перед вами действительно сотрудник аккредитованной организации.
“Самый простой способ уточнить, идет ли проверка – позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать”, — объясняет юрист.
Газовщик должен быть в специальной форме и иметь при себе удостоверение. Если возникли сомнения, следует позвонить в указанную в этом документе организацию, заключил специалист.
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