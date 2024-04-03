https://ria.ru/20240403/shorty-1937676173.html

Шорты Мохаммеда Али, в которых он дрался с Фрейзером, выставлены на аукцион

Шорты Мохаммеда Али, в которых он дрался с Фрейзером, выставлены на аукцион - РИА Новости, 03.04.2024

Шорты Мохаммеда Али, в которых он дрался с Фрейзером, выставлены на аукцион

Шорты "короля бокса" Мохаммеда Али, в которых тот был во время легендарного боя с Джо Фрейзером в Маниле, выставлены на продажу на аукционе Sotheby's -... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:29

2024-04-03T18:29

2024-04-03T18:29

манила

мохаммед али

sotheby's

филиппины

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Шорты "короля бокса" Мохаммеда Али, в которых тот был во время легендарного боя с Джо Фрейзером в Маниле, выставлены на продажу на аукционе Sotheby's - оценочная стоимость лота составляет 4-6 миллионов долларов, сообщается на сайте аукционного дома. Шорты "Величайшего", как порой именовали Али, будут проданы 12 апреля. Бой, получивший название "Триллер в Маниле", состоялся 1 октября 1975 года в столице Филиппин. Он стал кульминацией трёхматчевого противостояния Али и Фрейзера и считается одним из величайших боксёрских поединков XX века. В историю бокса он вошёл как один из самых жёстких в супертяжелом весе. К моменту его проведения счет между "супертяжами" был 1:1. Сначала 8 марта 1971 года на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке Джо Фрейзер нанес Али первое поражение в его профессиональной карьере. "Дымящийся Джо" отправил Али в нокдаун, а затем победил по очкам. Затем в реванше 28 января 1974 года "порхающий как бабочка, жалящий как пчела" Али одолел Фрейзера – также по очкам. Третий бой продолжался почти 14 раундов. После чего судья остановил поединок. Победу техническим нокаутом одержал Али. Сейчас максимальная ставка за шорты Али составляет 3,8 миллиона долларов. Белые атласные шорты "Everlast", чёрные на поясе и с чёрными полосами по бокам, подписаны секундантом Али Дрю Брауном ("Бундини"), а также самим Али, сказано в описании к лоту.

https://ria.ru/20170117/1485781228.html

https://ria.ru/20240112/auktsion-1921062373.html

манила

филиппины

нью-йорк (город)

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манила, мохаммед али, sotheby's , филиппины, нью-йорк (город)