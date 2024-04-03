https://ria.ru/20240403/shkola-1937570720.html

В московской школе опровергли сообщение об обвалившемся потолке

В московской школе опровергли сообщение об обвалившемся потолке - РИА Новости, 03.04.2024

В московской школе опровергли сообщение об обвалившемся потолке

В школе №1636 на юге Москвы нет информации об обвалившемся потолке в коридоре их здания, сообщила РИА Новости сотрудница учебного заведения. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:29

2024-04-03T13:29

2024-04-03T13:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В школе №1636 на юге Москвы нет информации об обвалившемся потолке в коридоре их здания, сообщила РИА Новости сотрудница учебного заведения. Ранее в Telegram-канале "112" писали, что в школе 1636 в районе Орехово-Борисово Южное потолок упал в коридоре. "У нас нет и не может быть таких данных, потому что потолки у нас не падают", - рассказала сотрудница учебного заведения.

https://realty.ria.ru/20240401/shkoly-1937107408.html

москва

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2024

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происшествия, москва