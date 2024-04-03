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В московской школе опровергли сообщение об обвалившемся потолке
В московской школе опровергли сообщение об обвалившемся потолке - РИА Новости, 03.04.2024
В московской школе опровергли сообщение об обвалившемся потолке
В школе №1636 на юге Москвы нет информации об обвалившемся потолке в коридоре их здания, сообщила РИА Новости сотрудница учебного заведения. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:29
2024-04-03T13:29
2024-04-03T13:29
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В школе №1636 на юге Москвы нет информации об обвалившемся потолке в коридоре их здания, сообщила РИА Новости сотрудница учебного заведения. Ранее в Telegram-канале "112" писали, что в школе 1636 в районе Орехово-Борисово Южное потолок упал в коридоре. "У нас нет и не может быть таких данных, потому что потолки у нас не падают", - рассказала сотрудница учебного заведения.
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происшествия, москва
В московской школе опровергли сообщение об обвалившемся потолке
В школе на юге Москвы опровергли информацию об обвалившемся потолке