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Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу - РИА Новости, 03.04.2024
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13:36 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/sez-1937572748.html
Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу
Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу - РИА Новости, 03.04.2024
Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу
Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:36
2024-04-03T13:36
экономика
россия
михаил мишустин
курская область
госдума рф
белгородская область
брянская область
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время отчета о работе правительства он напомнил, что территории четырех новых российских регионов сделали свободной экономической зоной, и инвесторам, которые туда приходят, предлагают среди прочего – программу льготного лизинга оборудования. "Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны. Чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу", - сказал он. Мишустин заверил, что поддержка регионов будет оказываться и дальше. "Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил премьер.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
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россия
курская область
белгородская область
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экономика, россия, михаил мишустин, курская область, госдума рф, белгородская область, брянская область, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Курская область, Госдума РФ, Белгородская область, Брянская область, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу

Мишустин: проект закона о СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во время отчета о работе правительства он напомнил, что территории четырех новых российских регионов сделали свободной экономической зоной, и инвесторам, которые туда приходят, предлагают среди прочего – программу льготного лизинга оборудования.
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"Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны. Чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу", - сказал он.
Мишустин заверил, что поддержка регионов будет оказываться и дальше. "Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил премьер.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинКурская областьГосдума РФБелгородская областьБрянская областьОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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