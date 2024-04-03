https://ria.ru/20240403/sez-1937572748.html

Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу

Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу - РИА Новости, 03.04.2024

Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу

Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:36

2024-04-03T13:36

2024-04-03T13:36

экономика

россия

михаил мишустин

курская область

госдума рф

белгородская область

брянская область

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ в пятницу рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время отчета о работе правительства он напомнил, что территории четырех новых российских регионов сделали свободной экономической зоной, и инвесторам, которые туда приходят, предлагают среди прочего – программу льготного лизинга оборудования. "Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской, Курской областям, а также республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны. Чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесем в Государственную Думу", - сказал он. Мишустин заверил, что поддержка регионов будет оказываться и дальше. "Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил премьер.

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

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россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, курская область, госдума рф, белгородская область, брянская область, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году