https://ria.ru/20240403/semya-1937670222.html

Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего в теракте в "Крокусе"

Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024

Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего в теракте в "Крокусе"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью Ильи Альмухаметова, который погиб во время теракта 22 марта в "Крокусе", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:05

2024-04-03T18:05

2024-04-03T18:05

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московская область (подмосковье)

андрей воробьев

крокус сити холл

красногорск

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью Ильи Альмухаметова, который погиб во время теракта 22 марта в "Крокусе", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Мужчина пошел на концерт вместе с отцом, супругой и ее сестрой с мужем. Стрельба началась, когда они были у входа в "Крокус Сити Холл". Альмухаметов получил смертельное ранение. "Варварское, жесточайшее преступление. Вы потеряли своего близкого человека. Я приехал к вам, чтобы выразить соболезнования. В теракте погибло 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали - вы не одни", - цитирует пресс-служба Воробьева. Он добавил, что власти Подмосковья договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать долг по двум ипотечным кредитам семьи. "Вам также перечислены наши выплаты. Отмечу, что огромное количество людей, почти полмиллиона человек, откликнулись на то, чтобы вместе с Российским Красным Крестом собрать средства для семей, которые в этом нуждаются", - подчеркнул губернатор. Родители погибшего рассказали, что он был единственным сыном. В 2017 году перевез их из Оренбургской области, чтобы жить поблизости, воспитывать внуков. Вдова мужчины сама чудом осталась в живых - получила огнестрельное ранение. Сейчас уже выписана из больницы, находится дома вместе с детьми - 7-летней Алисой и 4-летним Егором. От Московской области и Москвы предусмотрены выплаты всем, кто пострадал в результате теракта: три миллиона рублей – семьям погибших, один миллион рублей – людям, находящимся в стационаре, 500 тысяч рублей – проходящим лечение амбулаторно. Также назначены ежемесячные выплаты детям, зарегистрированным в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии.

https://ria.ru/20240325/platezhi-1935770765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, крокус сити холл, красногорск