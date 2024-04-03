Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего в теракте в "Крокусе"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью Ильи Альмухаметова, который погиб во время теракта 22 марта в "Крокусе", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Мужчина пошел на концерт вместе с отцом, супругой и ее сестрой с мужем. Стрельба началась, когда они были у входа в "Крокус Сити Холл". Альмухаметов получил смертельное ранение.
«
"Варварское, жесточайшее преступление. Вы потеряли своего близкого человека. Я приехал к вам, чтобы выразить соболезнования. В теракте погибло 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали - вы не одни", - цитирует пресс-служба Воробьева.
Он добавил, что власти Подмосковья договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать долг по двум ипотечным кредитам семьи.
"Вам также перечислены наши выплаты. Отмечу, что огромное количество людей, почти полмиллиона человек, откликнулись на то, чтобы вместе с Российским Красным Крестом собрать средства для семей, которые в этом нуждаются", - подчеркнул губернатор.
Родители погибшего рассказали, что он был единственным сыном. В 2017 году перевез их из Оренбургской области, чтобы жить поблизости, воспитывать внуков.
Вдова мужчины сама чудом осталась в живых - получила огнестрельное ранение. Сейчас уже выписана из больницы, находится дома вместе с детьми - 7-летней Алисой и 4-летним Егором.
От Московской области и Москвы предусмотрены выплаты всем, кто пострадал в результате теракта: три миллиона рублей – семьям погибших, один миллион рублей – людям, находящимся в стационаре, 500 тысяч рублей – проходящим лечение амбулаторно. Также назначены ежемесячные выплаты детям, зарегистрированным в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии.