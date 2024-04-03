https://ria.ru/20240403/semi-1937576320.html
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 03.04.2024
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми
Правительство РФ продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми, особое внимание - к многодетным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:48
2024-04-03T13:48
2024-04-03T14:16
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
социальный навигатор
детские вопросы
год семьи
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми, особое внимание - к многодетным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме. "И главной задачей, поставленной президентом (РФ Владимиром Путиным – ред.), в том числе и на этот год остается народосбережение. В Год семьи, объявленный главой государства, мы и дальше станем совершенствовать меры для родителей с детьми. Особая забота, конечно, многодетным. На федеральном уровне уже закреплен их правовой статус и социальные гарантии – единые по всей стране", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Социальный навигатор, Детские вопросы, Год семьи
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми
Мишустин пообещал продолжить совершенствовать меры поддержки семей с детьми