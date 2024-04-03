https://ria.ru/20240403/semi-1937576320.html

Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми

Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 03.04.2024

Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми

Правительство РФ продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми, особое внимание - к многодетным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:48

2024-04-03T13:48

2024-04-03T14:16

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

социальный навигатор

детские вопросы

год семьи

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми, особое внимание - к многодетным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме. "И главной задачей, поставленной президентом (РФ Владимиром Путиным – ред.), в том числе и на этот год остается народосбережение. В Год семьи, объявленный главой государства, мы и дальше станем совершенствовать меры для родителей с детьми. Особая забота, конечно, многодетным. На федеральном уровне уже закреплен их правовой статус и социальные гарантии – единые по всей стране", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240123/family-1923018330.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи