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Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 03.04.2024
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13:48 03.04.2024 (обновлено: 14:16 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/semi-1937576320.html
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 03.04.2024
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми
Правительство РФ продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми, особое внимание - к многодетным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:48
2024-04-03T14:16
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
социальный навигатор
детские вопросы
год семьи
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми, особое внимание - к многодетным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме. "И главной задачей, поставленной президентом (РФ Владимиром Путиным – ред.), в том числе и на этот год остается народосбережение. В Год семьи, объявленный главой государства, мы и дальше станем совершенствовать меры для родителей с детьми. Особая забота, конечно, многодетным. На федеральном уровне уже закреплен их правовой статус и социальные гарантии – единые по всей стране", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Социальный навигатор, Детские вопросы, Год семьи
Правительство продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми

Мишустин пообещал продолжить совершенствовать меры поддержки семей с детьми

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжит совершенствовать меры поддержки семей с детьми, особое внимание - к многодетным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме.
"И главной задачей, поставленной президентом (РФ Владимиром Путиным – ред.), в том числе и на этот год остается народосбережение. В Год семьи, объявленный главой государства, мы и дальше станем совершенствовать меры для родителей с детьми. Особая забота, конечно, многодетным. На федеральном уровне уже закреплен их правовой статус и социальные гарантии – единые по всей стране", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках всероссийского семейного форума Родные-любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин назвал многодетные семьи опорой России
23 января, 16:28
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуСоциальный навигаторДетские вопросыГод семьи
 
 
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