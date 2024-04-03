https://ria.ru/20240403/selkhoz-1937593688.html

Володин указал на успехи в сельском хозяйстве

Володин указал на успехи в сельском хозяйстве - РИА Новости, 03.04.2024

Володин указал на успехи в сельском хозяйстве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на впечатляющие результаты в развитии сельского хозяйства и поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:38

2024-04-03T14:38

2024-04-03T14:38

политика

россия

дмитрий патрушев

вячеслав володин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на впечатляющие результаты в развитии сельского хозяйства и поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за "реальные заслуги из года в год". "Что касается развития сельского хозяйства... Впервые за многие годы, даже десятилетия, достигнут такой результат .. И поэтому когда мы подводим итоги, надо честно признать: результат впечатляющий... И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр, но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме в среду. Володин отметил, что Россия никогда, даже в советский период, не имела таких результатов в сельском хозяйстве: "вдоволь-то не ели, покупали зерно в Канаде, постоянно то неурожай, то засуха, за колбасой ездили в Москву, пустые полки, все это было, в девяностые годы тоже всё это было". Спикер Госдумы указал, что президент России Владимир Путин с первых шагов своего президентства стал уделять внимание вопросам продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий патрушев, вячеслав володин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году