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Володин указал на успехи в сельском хозяйстве
Володин указал на успехи в сельском хозяйстве - РИА Новости, 03.04.2024
Володин указал на успехи в сельском хозяйстве
Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на впечатляющие результаты в развитии сельского хозяйства и поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:38
2024-04-03T14:38
2024-04-03T14:38
политика
россия
дмитрий патрушев
вячеслав володин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на впечатляющие результаты в развитии сельского хозяйства и поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за "реальные заслуги из года в год". "Что касается развития сельского хозяйства... Впервые за многие годы, даже десятилетия, достигнут такой результат .. И поэтому когда мы подводим итоги, надо честно признать: результат впечатляющий... И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр, но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме в среду. Володин отметил, что Россия никогда, даже в советский период, не имела таких результатов в сельском хозяйстве: "вдоволь-то не ели, покупали зерно в Канаде, постоянно то неурожай, то засуха, за колбасой ездили в Москву, пустые полки, все это было, в девяностые годы тоже всё это было". Спикер Госдумы указал, что президент России Владимир Путин с первых шагов своего президентства стал уделять внимание вопросам продовольственной безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий патрушев, вячеслав володин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Володин указал на успехи в сельском хозяйстве
Володин поблагодарил министра Патрушева за успехи в сельском хозяйстве