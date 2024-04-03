https://ria.ru/20240403/sekunda-1937470435.html

Человечеству придется впервые вычесть секунду из времени, сообщил ученый

Человечеству придется впервые вычесть секунду из времени, сообщил ученый - РИА Новости, 03.04.2024

Человечеству придется впервые вычесть секунду из времени, сообщил ученый

Ученые доказали, что таяние ледников замедляет вращение планеты, которое в последнее время усиливается, однако этот эффект не долгосрочен, и примерно к 2029... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T03:26

2024-04-03T03:26

2024-04-03T07:26

земля

арктика

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ученые доказали, что таяние ледников замедляет вращение планеты, которое в последнее время усиливается, однако этот эффект не долгосрочен, и примерно к 2029 году жителям Земли все равно придется впервые в истории скорректировать мировое время, "удалив" из него одну секунду, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Павел Юзефович.Ранее научный журнал Nature опубликовал исследование, согласно которому таяние полярных льдов приводит к замедлению скорости вращения планеты, что в свою очередь влияет на глобальное исчисление времени."Согласованность двух шкал времени — равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 достигалась компромиссом — квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное "атомными" секундами, время от времени "подправляется" ровно на одну секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1", - сказал Юзефович.Он отметил, что с момента введения шкалы UTC все секундные поправки имели положительный знак, и специалисты переживают, что "удаление" может грозить непредсказуемыми последствиями. По его словам, с 1972 года лишнюю секунду к мировому времени добавляли уже 27 раз, последняя корректировка произошла 1 января 2017 года."Ситуация меняется в наше время. Ученые предсказывают временное ускорение вращения Земли вследствие взаимодействия вращательных моментов ядра и мантии. Следующая поправка по-видимому будет отрицательной", — сказал Юзефович.При этом, как выяснилось, массовое таяние ледников в Арктике и Антарктике дает обратный эффект: оно приводит к перераспределению водных масс, увеличению полярного момента инерции и замедлению вращения. Так, например, фигуристы могут замедлить скорость своего вращения, вытянув руки. Авторы исследования в журнале Nature пришли к выводу, что такой эффект отодвигает введение нежелательной поправки в шкалу UTC на три года. "Проблема "лишней секунды" не решена, но внесение изменений отодвинуто, хоть и не очень надолго. Примерно к 2029 году человечеству, скорее всего, все равно придется впервые в истории вычесть лишнюю секунду", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240327/notsebo-1935960076.html

https://ria.ru/20240326/nauka-1935701044.html

https://ria.ru/20240119/dozhdevyechervi-1922338425.html

земля

арктика

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земля, арктика, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)