https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937693381.html

РСМД: антироссийские санкции могут вызвать шок мировой экономики

РСМД: антироссийские санкции могут вызвать шок мировой экономики - РИА Новости, 03.04.2024

РСМД: антироссийские санкции могут вызвать шок мировой экономики

Антироссийские санкции могут вызвать шок в мировой экономике с падением цен на энергоресурсы, что больно ударит и по экономикам стран Запада, по карманам их... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:37

2024-04-03T19:37

2024-04-03T19:37

экономика

россия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/71/1555337122_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_dd33b1dda268ab19ed9462abc4f1c10c.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Антироссийские санкции могут вызвать шок в мировой экономике с падением цен на энергоресурсы, что больно ударит и по экономикам стран Запада, по карманам их граждан, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Если пофантазировать, Запад может спровоцировать шоковую ситуацию в мире, которая приведет, например, к резкому, а главное долгосрочному падению цен (до 30 долларов, например, за баррель) на энергоносители. Что существенно обвалит наши экспортные доходы", - сказал он. "Экономисты мне, правда, тут же возразят, что такое невозможно, поскольку на рынке наблюдается дефицит, и сегодня все-таки рынок продавца, а не покупателя", - добавил эксперт. Кроме того, по словам Тимофеева, подобная ситуация одновременно сильно ударит и по западным странам. "Не будем забывать, что антироссийские санкции обоюдоострые. Странам Запада они тоже вредят, каждой по-разному, но ущерб они им наносят, бьют не только по разным отраслям их экономик, но и по карманам их граждан", - заявил он. Глава совета заявил, что уже видит в странах Запада "некоторое отрезвление, понимание того, что, как ни крути, любые санкции искажают нормальные рыночные отношения между государствами". "По крайней мере, члены Европарламента уже не раз сами признавали, что санкции против России не работают", - отметил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 апреля в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240402/vtb-1937450451.html

https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937231209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европарламент