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Три страны призвали не конфисковывать российские активы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
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09:35 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937496859.html
Три страны призвали не конфисковывать российские активы, пишут СМИ
Три страны призвали не конфисковывать российские активы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
Три страны призвали не конфисковывать российские активы, пишут СМИ
Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:35
2024-04-03T09:35
россия
украина
китай
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
politico
g7
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со ссылкой на чиновников газета Politico, добавляя, что в любом случае эти планы "отложены в долгий ящик". "Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более 200 миллиардов евро российских государственных активов", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на чиновников. По словам одного из должностных лиц, эти страны опасаются, что конфискация создаст прецедент. По мнению газеты, они также могут действовать "от имени" Москвы в частности из-за того, что не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя. Однако, отмечает издание, любой план по конфискации российских активов в Европе и их использованию для помощи Киеву "отложен в долгий ящик". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240222/aktivy-1928888486.html
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россия, украина, китай, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, politico, g7, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Китай, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, Politico, G7, В мире, Санкции в отношении России
Три страны призвали не конфисковывать российские активы, пишут СМИ

Politico: Китай и Индонезия призвали ЕС не конфисковывать российские активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со ссылкой на чиновников газета Politico, добавляя, что в любом случае эти планы "отложены в долгий ящик".
"Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более 200 миллиардов евро российских государственных активов", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на чиновников.
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По словам одного из должностных лиц, эти страны опасаются, что конфискация создаст прецедент. По мнению газеты, они также могут действовать "от имени" Москвы в частности из-за того, что не хотят, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя.
Однако, отмечает издание, любой план по конфискации российских активов в Европе и их использованию для помощи Киеву "отложен в долгий ящик".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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