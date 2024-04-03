Путин поздравил Садовничего с 85-летним юбилеем
Путин поздравил академика РАН Виктора Садовничего с 85-летним юбилеем
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРектор Московского государственного института имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного института имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего с 85-летним юбилеем, отметив, что благодаря ему университет является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремлённой молодежи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемый Виктор Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем... Во многом благодаря Вам, Вашему подвижническому труду знаменитый МГУ имени М.В. Ломоносова является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи", - говорится в телеграмме главы государства.
Путин отметил, что благодаря Садовничему МГУ славится многими поколениями замечательных профессоров и преподавателей, а сам он посвятили себя сбережению и развитию лучших традиций отечественного просвещения и высшей школы.
Виктор Садовничий - известный специалист в области математики, механики и информатики. Около 30 лет читает основные курсы лекций по математике "Математический анализ", "Функциональный анализ" на механико-математическом факультете МГУ. Он подготовил более 65 кандидатов и 15 докторов наук, среди которых ученые бывшей Югославии, Болгарии, Алжира, Египта и других стран.
Ученый - лауреат Государственной премии СССР (1989), Государственной премии России в области науки и техники (2001), премий правительства РФ в области образования (2006), (2012), науки и техники (2011). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2009, 2019). Награжден также орденами Трудового Красного Знамени (1980, 1986), Александра Невского (2014), медалью Столыпина П.А. I степени (2024) и др.
Садовничий награжден многими иностранными орденами, в том числе: французскими "За заслуги" (командор, 1997) и Почетного легиона (командор, 2005); казахскими "Достық" 2-й степени (1998) и "Барыс" 3-й степени (2011); Франциска Скорины (Белоруссия, 2001), "Восходящего солнца" II степени (Япония, 2008), Дружбы (Вьетнам, 2018) и многими другими. Имеет министерские и ведомственные награды, награды Русской православной церкви.
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