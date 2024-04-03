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Путин поздравил Садовничего с 85-летним юбилеем - РИА Новости, 03.04.2024
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10:36 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html
Путин поздравил Садовничего с 85-летним юбилеем
Путин поздравил Садовничего с 85-летним юбилеем - РИА Новости, 03.04.2024
Путин поздравил Садовничего с 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего с 85-летним юбилеем, отметив, что благодаря ему... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:36
2024-04-03T10:36
общество
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александр невский
российская академия наук
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего с 85-летним юбилеем, отметив, что благодаря ему университет является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремлённой молодежи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Виктор Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем... Во многом благодаря Вам, Вашему подвижническому труду знаменитый МГУ имени М.В. Ломоносова является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи", - говорится в телеграмме главы государства. Путин отметил, что благодаря Садовничему МГУ славится многими поколениями замечательных профессоров и преподавателей, а сам он посвятили себя сбережению и развитию лучших традиций отечественного просвещения и высшей школы. Виктор Садовничий - известный специалист в области математики, механики и информатики. Около 30 лет читает основные курсы лекций по математике "Математический анализ", "Функциональный анализ" на механико-математическом факультете МГУ. Он подготовил более 65 кандидатов и 15 докторов наук, среди которых ученые бывшей Югославии, Болгарии, Алжира, Египта и других стран. Ученый - лауреат Государственной премии СССР (1989), Государственной премии России в области науки и техники (2001), премий правительства РФ в области образования (2006), (2012), науки и техники (2011). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2009, 2019). Награжден также орденами Трудового Красного Знамени (1980, 1986), Александра Невского (2014), медалью Столыпина П.А. I степени (2024) и др. Садовничий награжден многими иностранными орденами, в том числе: французскими "За заслуги" (командор, 1997) и Почетного легиона (командор, 2005); казахскими "Достық" 2-й степени (1998) и "Барыс" 3-й степени (2011); Франциска Скорины (Белоруссия, 2001), "Восходящего солнца" II степени (Япония, 2008), Дружбы (Вьетнам, 2018) и многими другими. Имеет министерские и ведомственные награды, награды Русской православной церкви.
https://ria.ru/20240325/medal-1935740319.html
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общество, россия, югославия, болгария, виктор садовничий, владимир путин, александр невский, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, русская православная церковь
Общество, Россия, Югославия, Болгария, Виктор Садовничий, Владимир Путин, Александр Невский, Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Русская православная церковь
Путин поздравил Садовничего с 85-летним юбилеем

Путин поздравил академика РАН Виктора Садовничего с 85-летним юбилеем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРектор Московского государственного института имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного института имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ректор Московского государственного института имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего с 85-летним юбилеем, отметив, что благодаря ему университет является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремлённой молодежи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени
25 марта, 19:10
"Уважаемый Виктор Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем... Во многом благодаря Вам, Вашему подвижническому труду знаменитый МГУ имени М.В. Ломоносова является настоящим центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи", - говорится в телеграмме главы государства.
Путин отметил, что благодаря Садовничему МГУ славится многими поколениями замечательных профессоров и преподавателей, а сам он посвятили себя сбережению и развитию лучших традиций отечественного просвещения и высшей школы.
Виктор Садовничий - известный специалист в области математики, механики и информатики. Около 30 лет читает основные курсы лекций по математике "Математический анализ", "Функциональный анализ" на механико-математическом факультете МГУ. Он подготовил более 65 кандидатов и 15 докторов наук, среди которых ученые бывшей Югославии, Болгарии, Алжира, Египта и других стран.
Ученый - лауреат Государственной премии СССР (1989), Государственной премии России в области науки и техники (2001), премий правительства РФ в области образования (2006), (2012), науки и техники (2011). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2009, 2019). Награжден также орденами Трудового Красного Знамени (1980, 1986), Александра Невского (2014), медалью Столыпина П.А. I степени (2024) и др.
Садовничий награжден многими иностранными орденами, в том числе: французскими "За заслуги" (командор, 1997) и Почетного легиона (командор, 2005); казахскими "Достық" 2-й степени (1998) и "Барыс" 3-й степени (2011); Франциска Скорины (Белоруссия, 2001), "Восходящего солнца" II степени (Япония, 2008), Дружбы (Вьетнам, 2018) и многими другими. Имеет министерские и ведомственные награды, награды Русской православной церкви.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин наградил почетными грамотами двух деканов факультетов МГУ
8 ноября 2023, 18:19
 
ОбществоРоссияЮгославияБолгарияВиктор СадовничийВладимир ПутинАлександр НевскийРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваРусская православная церковь
 
 
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