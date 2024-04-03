https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937192797.html

Биография Виктора Садовничего

Биография Виктора Садовничего - РИА Новости, 03.04.2024

Биография Виктора Садовничего

Академик РАН, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий родился 3 апреля 1939 года в селе... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T02:00

2024-04-03T02:00

2024-04-03T02:00

справки

россия

виктор садовничий

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

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Академик РАН, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий родился 3 апреля 1939 года в селе Краснопавловка Харьковской области Украинской ССР (ныне – поселок городского типа, Украина).В 1963 году окончил механико-математический факультет МГУ по специальности "математика". В 1966 году досрочно окончил аспирантуру того же факультета. Доктор физико-математических наук (1974). Профессор (1975). Трудился рабочим на Краснопавловском свеклопункте.В 1956 году переехал в Горловку (Донецкая область, Украинская ССР; ныне – ДНР, Россия), где работал на угольной шахте "Комсомолец".С 1966 года работает в МГУ. В 1966-1970 годах – ассистент кафедры теории функций и функционального анализа, в 1970-1976 годах – доцент той же кафедры, в 1972-1978 годах – заместитель декана мехмата по научной работе, в 1976-1981 годах – профессор кафедры теории функций и функционального анализа.В 1981-1982 годах – завкафедрой функционального анализа и его приложений факультета вычислительной математики и кибернетики. С 1982 года и по настоящее время – завкафедрой математического анализа механико-математического факультета МГУ. В 1982-1986 годах – проректор по учебно-научной работе естественных факультетов. В 1986-1992 – первый проректор МГУ.23 марта 1992 года на заседании Совета Ученых советов МГУ избран ректором по итогам альтернативных выборов. Переизбирался в 1996, 2001, 2005 годах. Затем назначался ректором указами президента РФ (2009, 2014), последний раз – 4 декабря 2019 года сроком на пять лет. С 1995 года возглавляет созданный им Институт математических исследований сложных систем МГУ.Виктор Садовничий – известный специалист в области математики, механики и информатики. Около 30 лет читает основные курсы лекций по математике "Математический анализ", "Функциональный анализ" на механико-математическом факультете МГУ. В сферу научных интересов Садовничего входят математика, информатика, прикладная математика, космическая медицина, теория и история Московского университета.Внес весомый вклад в разработку спектральной теории дифференциальных операторов.Имеет ряд важных достижений в области космических исследований. Занимался проблемой динамической имитации управляемых полетов и движений, в частности – управления движением космического корабля и летательного аппарата.Руководитель ряда проектов по изучению физиологии поведения человека в невесомости.Соавтор патента "Устройство автоматической коррекции установки взора человека при визуальном управлении движением в условиях микрогравитации", включенного в список "100 лучших изобретений России" за 2013 год.Виктор Садовничий подготовил более 65 кандидатов и 15 докторов наук, среди которых ученые бывшей Югославии, Болгарии, Алжира, Египта и других стран.Член президиума Российской академии наук (РАН, 1996). Академик РАН (1997, член-корреспондент с 1994). С июня 2008 по июнь 2013 года был вице-президентом РАН. Президент Российского Союза ректоров России (1994).Глава Евразийской ассоциации университетов. Сопредседатель Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.Председатель Российского совета олимпиад школьников.Президент Московского общества испытателей природы.Садовничий – член Совета при президенте РФ по науке и образованию, член комиссии Общественного совета при Минобороны РФ по военному строительству и научным исследованиям в сфере безопасности. Член президиума Российского общества политологов. Председатель научно-редакционной коллегии портала "Большая российская энциклопедия" (2020). Почетный член Российской академии образования.Член Попечительского совета Малого театра России.Член Попечительского совета благотворительного фонда Олега Дерипаски "Вольное дело". Член Высшего совета Партии "Единая Россия". В 2003 году был избран в Госдуму от партии "Единая Россия", но отказался от мандата. Виктор Садовничий – почетный иностранный член многих национальных академий наук. Почетный доктор и профессор многих отечественных и зарубежных университетов.Автор более 850 научных работ, в том числе 200 книг, монографий и учебников, широко используемых во многих вузах в России и за рубежом. Среди наиболее известных –учебник по функциональному анализу "Теория операторов", учебник по математическому анализу: "Математический анализ" (в соавторстве), "Курс математического анализа", монографии "Математические задачи динамической имитации полета", "Спектральный анализ многочастичного оператора Шредингера" и многие другие.Опубликовал 757 статей, 70 докладов на конференциях, 90 тезисов докладов.Член редколлегий многих российских и международных научных журналов по математике и информатике.В 2004 году Виктор Садовничий был назван компанией Rambler "Человеком года" в номинации "Образование и наука" проекта "Люди года". Лауреат Государственной премии СССР (1989), Государственной премии России в области науки и техники (2001), премий правительства РФ в области образования (2006),(2012), науки и техники (2011).Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2009, 2019). Награжден также орденами Трудового Красного Знамени (1980, 1986), Александра Невского (2014), медалью Столыпина П.А. I степени (2024) и др.Награжден многими иностранными орденами, в том числе: французскими "За заслуги" (командор, 1997) и Почетного легиона (командор, 2005); казахскими "Достық" 2-й степени (1998) и "Барыс" 3-й степени (2011); Франциска Скорины (Белоруссия, 2001), "Восходящего солнца" II степени (Япония, 2008), Дружбы (Вьетнам, 2018) и многими другими.Имеет министерские и ведомственные награды, награды Русской православной церкви.Виктор Садовничий женат, у него трое детей: сын Юрий – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой общей топологии и геометрии механико-математического факультета МГУ; старшая дочь Анна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ; младшая дочь Инна – доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей математики на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, виктор садовничий, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова