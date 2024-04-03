https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html

Джоан Роулинг поставила на карту все

Джоан Роулинг поставила на карту все - РИА Новости, 03.04.2024

Джоан Роулинг поставила на карту все

Знаменитая романистка, едва ли не самая богатая писательница на планете, 58-летняя Джоан Роулинг нарушила не только казавшиеся высеченными в граните заповеди... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:04

аналитика

джоан роулинг (джоан мюррэй)

гарри поттер

шотландия

трансгендер

лгбт-сообщество

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Знаменитая романистка, едва ли не самая богатая писательница на планете, 58-летняя Джоан Роулинг нарушила не только казавшиеся высеченными в граните заповеди глобализма и политкорректности, но и действующий с 1 апреля в Шотландии закон — и прямо на многомиллионную аудиторию заявила, что никаких "трансгендерных женщин" не существует."Свободе слова и убеждений в Шотландии придет конец, если верное описание биологического пола будет считаться преступлением", — сказала Роулинг и добавила, что если в рамках этого закона ее слова будут рассматриваться как трансфобия, то есть как наказуемое отныне деяние, то пусть тогда ее арестуют.В сказанном Роулинг нет преувеличения. Действительно, в закон о возбуждении ненависти (по национальному, религиозному и иным признакам) был включен и пункт о трансфобии. Юридически запрещено называть "трансженщину" бывшим или просто мужчиной. Верно и обратное: в отношении "трансмужчины", то есть бывшей или просто женщины, считающей отныне себя мужчиной, запрещено упоминание ее биологического пола.Упоминание такое сейчас рассматривается — еще раз — как проявление ненависти с сопутствующими последствиями уголовного или административного характера.Нынешнее выступление Роулинг — не первое. Несколько лет назад она саркастически отозвалась о новоязе, когда, чтобы не обидеть все тех же "трансгендеров", придумали понятие "люди, которые менструируют". Тогда Роулинг написала: это "жунщены", "дженщины" или "мжевщины"?За эти слова взяли Джоан Роулинг и отменили. Ее отменили голливудские студии, заработавшие на экранизациях ее романов многие миллиарды, ее отменили те, кто был ей обязан славой, карьерой, деньгами — короче, всем в том мире, где это котируется и принимается в расчет, и первым был не кто иной, как Дэниел Рэдклифф. Разумеется, Роулинг не значилась в списках приглашенных на гала, где отмечали юбилей выхода первых лент из саги о Гарри Поттере на экран.Казалось, что с Роулинг покончено — ее, как Марию Стюарт, казнили (без крови, но сделав парией) и о ней забыли.Однако в мире, где правят не принципы, а исключительно пиастры и количество этих пиастров, сообразили, что "инклюзия" и "борьба за права трансгендеров" — одно, а прибыль — это другое. Поэтому Роулинг получила как бы "условно-досрочное". Ее как бы простили. И вот — рецидив. Для тех, кто дирижирует культурой отмены и уничтожает (или нет) таланты и репутации, это так называется.Для Роулинг же ее слова, что биологический пол неотменяем, во-первых, и, во-вторых, что "трансгендерность" очень часто не имеет никакого отношения к правам, а служит прикрытием для разнообразных "сексуальных хищников", — выражение убеждений. А еще — отвага отстаивать принципы.И отстаивает она эти принципы потому, что кому, как не ей, знать, что такое быть женщиной, быть матерью-одиночкой и именно по этим причинам становиться жертвой агрессии или мишенью для дискриминации.Прежде чем к Роулинг пришла планетарная слава и сопутствующие ей бенефиции, она сидела в дешевых кафе, где можно было получить бесплатный чай, а в женских туалетах были бесплатные средства гигиены для неимущих женщин и для их таких же нищих детей.Выражение "люди, которые менструируют" Роулинг сочла оскорблением своего женского естества и женского достоинства в том числе и потому, что она знает, каково бывает, когда месячные есть, а денег на тампоны или прокладки нет.Джоан Роулинг защищает — и отлично, что ее статус мегазвезды и миллиардерши позволяет ей это делать, — женщин. Настоящих. Без приставок и оговорок, без стыда за физиологию, она защищает женское тело, женские муки и женские радости. Она защищает женщин, которые менструируют, и тех, кто находится в возрасте менопаузы. В строгом биологическом понимании женственности.Она защищает нас всех еще и потому, что на Западе мужчин такой же отваги, уровня доходов и известности, способных защитить женщин, не осталось. Их всех отменили. А если совсем точно: их всех уничтожили.

https://ria.ru/20240402/rouling-1937440968.html

https://radiosputnik.ru/20230316/rouling-1858232824.html

https://radiosputnik.ru/20230414/rouling-1865329461.html

https://rsport.ria.ru/20231231/boks-1919227256.html

https://ria.ru/20240401/paskha-1937200936.html

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аналитика, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, шотландия, трансгендер, лгбт-сообщество