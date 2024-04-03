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Россия преодолевает вызовы, несмотря на угрозы, заявил Володин - РИА Новости, 03.04.2024
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19:33 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/rossiya-1937692369.html
Россия преодолевает вызовы, несмотря на угрозы, заявил Володин
Россия преодолевает вызовы, несмотря на угрозы, заявил Володин - РИА Новости, 03.04.2024
Россия преодолевает вызовы, несмотря на угрозы, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья"... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:33
2024-04-03T19:33
россия
вячеслав володин
экономика
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья" экономику РФ, страна успешно преодолевает вызовы. "Сегодня в Государственной Думе состоялся отчёт правительства. Подвели итоги за прошлый год, а также обсудили перспективы на будущее… Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и обещания Вашингтона и Брюсселя разорвать в клочья экономику России, наша страна успешно преодолевает вызовы", - написал Володин. Он сообщил, что есть все предпосылки, чтобы решить поставленную президентом РФ задачу - войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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россия, вячеслав володин, экономика, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, санкции в отношении россии
Россия, Вячеслав Володин, Экономика, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Санкции в отношении России
Россия преодолевает вызовы, несмотря на угрозы, заявил Володин

Володин: Россия успешно преодолевает угрозы Запада разорвать в клочья экономику

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья" экономику РФ, страна успешно преодолевает вызовы.
"Сегодня в Государственной Думе состоялся отчёт правительства. Подвели итоги за прошлый год, а также обсудили перспективы на будущее… Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и обещания Вашингтона и Брюсселя разорвать в клочья экономику России, наша страна успешно преодолевает вызовы", - написал Володин. Он сообщил, что есть все предпосылки, чтобы решить поставленную президентом РФ задачу - войти в четвёрку крупнейших экономик мира.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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29 февраля, 15:33
Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
13 марта, 13:25
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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У нас деньги есть, а вы держитесь
1 декабря 2023, 08:00
 
РоссияВячеслав ВолодинЭкономикаГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуСанкции в отношении России
 
 
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