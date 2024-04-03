https://ria.ru/20240403/rossiya-1937601828.html

Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер

Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер - РИА Новости, 03.04.2024

Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер

Павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ продолжают свою работу, несмотря на погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:04

2024-04-03T15:04

2024-04-03T15:15

выставка-форум "россия"

россия

мосгорпарк

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ продолжают свою работу, несмотря на погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки.Ранее Мосгорпарк сообщил, что московские парки закрылись в связи с погодными условиями."Да (павильоны открыты)", - подтвердил собеседник агентства, отвечая на вопрос о павильонах выставки-форума "Россия".

https://ria.ru/20240403/zoopark-1937601972.html

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россия, мосгорпарк, общество