https://ria.ru/20240403/rossiya-1937601828.html
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер - РИА Новости, 03.04.2024
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер
Павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ продолжают свою работу, несмотря на погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:04
2024-04-03T15:04
2024-04-03T15:15
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ продолжают свою работу, несмотря на погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки.Ранее Мосгорпарк сообщил, что московские парки закрылись в связи с погодными условиями."Да (павильоны открыты)", - подтвердил собеседник агентства, отвечая на вопрос о павильонах выставки-форума "Россия".
https://ria.ru/20240403/zoopark-1937601972.html
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Выставка-форум "Россия", Россия, Мосгорпарк, Общество
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер
В Москве павильоны выставки "Россия" продолжают работу, несмотря на погоду