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Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер - РИА Новости, 03.04.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
15:04 03.04.2024 (обновлено: 15:15 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/rossiya-1937601828.html
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер - РИА Новости, 03.04.2024
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер
Павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ продолжают свою работу, несмотря на погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:04
2024-04-03T15:15
выставка-форум "россия"
россия
мосгорпарк
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ продолжают свою работу, несмотря на погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки.Ранее Мосгорпарк сообщил, что московские парки закрылись в связи с погодными условиями."Да (павильоны открыты)", - подтвердил собеседник агентства, отвечая на вопрос о павильонах выставки-форума "Россия".
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россия, мосгорпарк, общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Мосгорпарк, Общество
Павильоны выставки "Россия" на ВДНХ продолжают работу, несмотря на ветер

В Москве павильоны выставки "Россия" продолжают работу, несмотря на погоду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтдыхающие у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Отдыхающие у фонтана Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Отдыхающие у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Павильоны международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ продолжают свою работу, несмотря на погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки.
Ранее Мосгорпарк сообщил, что московские парки закрылись в связи с погодными условиями.
"Да (павильоны открыты)", - подтвердил собеседник агентства, отвечая на вопрос о павильонах выставки-форума "Россия".
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Вчера, 15:05
 
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