https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html

"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий

"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий - РИА Новости, 03.04.2024

"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий

Ученые "Росатома" создали ускоритель плазмы - "сердце" прототипа плазменного ракетного двигателя для межпланетных миссий, который позволит России выйти на новый РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:23

2024-04-03T14:23

2024-04-03T14:38

космос - риа наука

россия

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ученые "Росатома" создали ускоритель плазмы - "сердце" прототипа плазменного ракетного двигателя для межпланетных миссий, который позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации. "Изготовлен ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт", - говорится в сообщении. "Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной", - подчеркивается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20231003/stantsiya-1900205598.html

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космос - риа наука, россия, земля, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"