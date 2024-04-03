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"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий - РИА Новости, 03.04.2024
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14:23 03.04.2024 (обновлено: 14:38 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html
"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий
"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий - РИА Новости, 03.04.2024
"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий
Ученые "Росатома" создали ускоритель плазмы - "сердце" прототипа плазменного ракетного двигателя для межпланетных миссий, который позволит России выйти на новый РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:23
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ученые "Росатома" создали ускоритель плазмы - "сердце" прототипа плазменного ракетного двигателя для межпланетных миссий, который позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации. "Изготовлен ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт", - говорится в сообщении. "Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной", - подчеркивается в пресс-релизе.
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космос - риа наука, россия, земля, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" создал ускоритель плазмы для межпланетных миссий

"Росатом" создал сердце прототипа плазменного двигателя для межпланетных миссий

© РосатомРабота над созданием плазменного ракетного двигателя на предприятии Росатома
Работа над созданием плазменного ракетного двигателя на предприятии Росатома
© Росатом
Работа над созданием плазменного ракетного двигателя на предприятии Росатома
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ученые "Росатома" создали ускоритель плазмы - "сердце" прототипа плазменного ракетного двигателя для межпланетных миссий, который позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации.
«
"Изготовлен ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт", - говорится в сообщении.
"Создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить нашей стране достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной", - подчеркивается в пресс-релизе.
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Космос - РИА НаукаРоссияЗемляГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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